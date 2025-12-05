高市総理の「台湾有事」に関する答弁をめぐり、中国政府が当面、日本への渡航を控えるよう呼びかけるなかでの欠航です。中国東方航空は、来月、鹿児島と上海を結ぶ国際定期便の一部を欠航すると、県に伝えました。



県によりますと、欠航が決まったのは、来月、13日、17日、24日、27日の4往復です。鹿児島と上海を結ぶ定期便は現在、火曜日と土曜日の週2往復運航していて3日、中国東方航空から県に連絡があったということです。高市総理の「台湾有事」に関する答弁をめぐり、中国政府が当面、日本への渡航を控えるよう呼びかける中での欠航です。中国東方航空は、具体的な理由は示していません。



（塩田知事）

「欠航ということですから、インバウンドへの影響も一部あると残念に思ってる。中国との関係が情勢がいろいろ変わってきているということについては、できるだけ早く改善して日中の友好が発展して正常化になってもらえれば」



県には、2月以降の情報は入っていないということで「引き続き、航空会社と連絡を続けるとともに状況を注視したい」としています。