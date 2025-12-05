“霊感商法”訴える裁判

霊感商法的な手法で代理店契約を結ばされて現金を支払わされたとして、女性11人が熊本県山鹿市の事業組合などに返金などを求めた訴訟で、熊本地方裁判所は事業組合の代表の男性に、合わせて約3300万円の返還を命じました。

この裁判は、熊本県内外に住む40代から60代の女性11人が、山鹿市でカフェや整体などを行う事業組合と、代表の男性を訴えているものです。

11人は、男性から霊感商法的な手法で家系図を作成させられたり、一口300万円の代理店契約を結ばされたりしたとして、合わせて約4000万円の損害賠償などを求めています。

「先祖の霊を断ち切る」と言われ･･･

弁護団によりますと、11人が家系図の作成を勧められたのは、自身や家族の病気、家族が亡くなったことについて、男性に相談したときのことでした。

家系図を依頼すると、さらに「一口300万円の代理店契約」を勧誘されたといいます。

その誘い文句は･･･。

『先祖の因縁を断ち切るためにはお金を出して、供養しなければならない』

『恨みや苦しみのないユートピアを作れば先祖も浮かばれる。それには事業を興さなければならない』

『あなたが財を喜捨することで財の因縁を断ち切ることができる』

11人は、この勧誘が「科学的根拠に乏しく、不安をあおる行為で、意思決定の自由を侵害した」などと訴えました。

一方の被告側は、これまでの裁判で全面的に争う姿勢を示していました。

原告たち「洗脳されていた」

2023年12月の提訴時、RKK熊本放送の取材に応じた原告の2人は、当時のことを「洗脳されていた」と振り返りました。

Ａさん「代理店になることでご先祖様が喜ぶからと」

Ｂさん「（先祖の影響で）あなたの子どもは離婚しますよとか、早くに命を落とすかもしれないよと言われて。やっぱり子どものことになると不安だったので」

判決は「マルチ商法」と認めるも･･･

12月5日、この裁判の判決が言い渡されました。

熊本地裁の野々垣隆樹裁判長は、代理店契約について「特定連鎖取引（マルチ商法）に該当する」として、原告のうち8人が支払った権利金、合わせて約3300万円の返還を男性に命じました。

一方で、原告が訴えていた「霊感商法的な手法」については、「認めるに足りる証拠がない」などとして認めませんでした。

被告の組合は…

判決を受け、会見を開いた原告弁護団は「大部分で請求を認めてもらったが、霊感商法と認めた判決ではない点で心残り」とし、控訴については「今後検討する」としています。

一方、被告の組合側は、控訴に関するRKKの取材に応じていません。