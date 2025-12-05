見た目の華やかさに反して2人とも苦労人。賑やかで高慢なキャラで人気の女子レスラーが公開した、意外な組み合わせの写真がファンの共感を呼んでいる。

【画像】スタイル抜群！ 異色美女レスラーがベルト掲げ2ショット

WWEスーパースターのチェルシー・グリーンがXを更新。「2014年のチェルシーが聞いたら驚くわ！」のキャプションとともに、チェルシーが先日奪還した女子US王座ベルトとAAAミックスドタッグチーム王座の2本のベルトを掲げた自慢ショットを投稿したが、その隣には、かつてバックステージで確執もあったマキシン・デュプリが、獲得したばかりの女子インターコンチネンタル王座ベルトを抱えた壮観なツーショットが並んでいた。

何かと騒がしいヒールで知られるチェルシーと、長らく“お笑い枠”アルファ・アカデミーの紅一点として緩いポジションが定位置だったマキシン。ファンは瞬時に反応し、「グラマラス・チャンプたちの時代が到来」「今WWEで最高の女子王者」「ヤバい！最高の美女王者だぜ」と絶賛。長らくシングル・タイトルからは無縁だった2人が、こぞってタイトル保持者となった姿は、なかなか感慨深いものだ。

チェルシーは11月上旬の「SmackDown」でジュリアを破りUS王座を奪還し、2度目の戴冠。後を追うようにマキシンも「RAW」で大物ベッキー・リンチを下してIC王座を初獲得する快挙を成し遂げた。

かつてはバックステージでチェルシーがマキシンを軽くあしらう姿がストーリーとして描かれたり、試合中に同僚レスラーにダメ出しされたりと散々な扱いだったマキシンだが、ついにチェルシーと肩を並べるまでの地位に登りつめた。2人のツーショットは、華やかさだけではない「実力あるディーヴァ」が頂点に君臨する新時代の象徴となりつつある。

