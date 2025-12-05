首都圏で昨年８月以降に相次いだ「闇バイト」による強盗事件のうち、千葉県市川市の事件に指示役として関与したとして、警視庁など４都県警の合同捜査本部は５日、住所・職業不詳の福地紘人（ひろと）被告（２６）（詐欺罪などで起訴）ら男４人を強盗致傷と住居侵入容疑で逮捕したと発表した。

一連の事件で指示役が逮捕されるのは初めて。

捜査本部は、４人が横浜市青葉区で起きた強盗致死事件など、昨年８〜１１月に東京、千葉、埼玉、神奈川で起きた計１８事件に関与したとみて実態解明を急ぐ。

一連の事件では１人が死亡、２１人が重軽傷を負い、計約２３００万円相当の金品が奪われた。捜査本部はこれまでに実行役や被害品の回収役ら計５１人を逮捕。押収したスマートフォン計約７５０台の解析などで関与を裏付けた。

他に逮捕されたのは、いずれも住所・職業不詳の斉藤拓哉（２６）、村上迦楼羅（かるら）（２７）両被告（いずれも傷害罪で起訴）と、仙台市青葉区上杉、職業不詳渡辺翔太容疑者（２６）。４人は知人同士という。逮捕は４、５日。

発表によると、４人は実行役らと共謀して昨年１０月１７日未明、市川市柏井町の民家に侵入し、住人女性（５１）に暴行を加えて肋骨（ろっこつ）骨折などの重傷を負わせ、現金約４万８０００円や軽自動車などを奪った疑い。

４人は秘匿性の高い通信アプリ「シグナル」で、「ＧＧ」など９個のアカウント名から実行役らに指示を出していた。被害品は福地被告に渡っていたという。

捜査関係者によると、福地被告と斉藤被告はそれぞれ準暴力団と暴力団の関係者とみられる。福地、斉藤、村上の３被告は昨年１１月７日、成田空港から韓国に出国しようとしたところ、別の傷害容疑で逮捕された。３人の逮捕後、一連の強盗事件は収束していた。