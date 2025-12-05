パソコン工房、デスク上のスタンドとケーブルオーガナイザー発売
ユニットコムは12月5日、パソコン工房セレクションにおける新製品として、『ケーブルオーガナイザー（型番：UNI-D004）』『ゲーミングモニタースタンド（型番：LEV-LCD-STD03）』を発売した。
○ケーブルオーガナイザー（型番：UNI-D004）
販売価格：1,480円
デスク下に散らばった電源タップや配線を一か所にまとめて収納できるアイテム。高さ198mm、幅402mm、奥行117mmのサイズで、最大耐荷重は5kgまで対応。デスクへの取り付けはクランプ式で、手軽に設置できるとしている。対応するデスク天板の厚みは5〜50mm。
○ゲーミングモニタースタンド（型番：LEV-LCD-STD03）
販売価格：6,980円
ディスプレイの下に設置することで、収納場所を確保できるデスク上のスタンド製品。モニタースタンドのサイドにはRGBマルチカラーに対応するイルミネーションを搭載しており、ボタン一つで照明のカラーを変更可能。電源にはUSBが必要で、約2mのケーブルを同梱する。耐荷重は10kg。
