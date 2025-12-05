１８番ティーで笑顔を見せる片岡尚之(カメラ・今西 淳)

◆報知新聞社主催　男子プロゴルフツアー　２５年シーズン最終戦　メジャー最終戦　日本シリーズＪＴカップ　第２日（５日、東京よみうりＣＣ＝７００２ヤード、パー７０）

　ツアー２勝の片岡尚之（フリー）が１０位で出て５バーディー、２ボギー、１ダブルボギーの６９で回り、通算２アンダーで首位と５打差の６位に浮上した

　怒とうの４連続バーディーでわかせた。３番は１・５メートルに寄せ、４番は７メートル、５番は１０メートルをねじ込み、今季平均パット２位（１・７０４６）を誇るパットの名手ぶりを発揮。７番は１メートルに乗せ、ショットもさえた。難関の１８番でダブルボギーをたたいたが、６位に浮上。「もっと伸ばしたかったけど、いいショットも何回かあった。あとはパター次第」と残り２日を見据えた。

　１０月の日本オープンで今季最大の７打差を逆転して優勝。同大会と日本シリーズＪＴカップの同一年メジャー２連勝なら、８７年の青木功以来３７年ぶり、史上５人目の快挙となる。片岡は「意識はしてないけど、出るからには１つでもいいスコアで上がりたい」と週末の逆転Ｖを目指す。