◆報知新聞社主催 男子プロゴルフツアー ２５年シーズン最終戦 メジャー最終戦 日本シリーズＪＴカップ 第２日（５日、東京よみうりＣＣ＝７００２ヤード、パー７０）

ツアー２勝の片岡尚之（フリー）が１０位で出て５バーディー、２ボギー、１ダブルボギーの６９で回り、通算２アンダーで首位と５打差の６位に浮上した

怒とうの４連続バーディーでわかせた。３番は１・５メートルに寄せ、４番は７メートル、５番は１０メートルをねじ込み、今季平均パット２位（１・７０４６）を誇るパットの名手ぶりを発揮。７番は１メートルに乗せ、ショットもさえた。難関の１８番でダブルボギーをたたいたが、６位に浮上。「もっと伸ばしたかったけど、いいショットも何回かあった。あとはパター次第」と残り２日を見据えた。

１０月の日本オープンで今季最大の７打差を逆転して優勝。同大会と日本シリーズＪＴカップの同一年メジャー２連勝なら、８７年の青木功以来３７年ぶり、史上５人目の快挙となる。片岡は「意識はしてないけど、出るからには１つでもいいスコアで上がりたい」と週末の逆転Ｖを目指す。