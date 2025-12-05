キャスターの安藤優子さん（67）が2025年12月4日、自身のインスタグラムを更新。赤いセットアップコーデを披露した。

「もう忘年会の季節！」

安藤さんは、「おはようございます！」と切り出し、ジャケットとショートパンツを合わせた赤いセットアップの忘年会スタイルを投稿。「もう忘年会の季節！クリスマス気分をと、赤のセットアップをチョイスしました」とつづっていた。

また、このセットアップは「ずっと愛用している#ミカコナカムラです」とのことで、「かなり前にあつらえて作っていただきました」と説明。また、「お供は､30年くらい前にニューヨークで購入した#シャネル のキルティングバッグ」と明かしている。

インスタグラムに投稿された写真では、赤いジャケットと赤いショートパンツのセットアップを着用。玄関に立ち、黒いバッグと黒いコートを手に持ち、微笑んでいた。

この投稿には、「赤のセットアップ素敵ですね」「ウキウキ気分が全体から伝わってきます」「カッコいいです」「めっちゃ美脚」といったコメントが寄せられていた。