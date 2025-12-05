連日の日銀利上げ報道で円高進行も、足元では一服 ドル円１５５円台回復＝ロンドン為替



ロンドン序盤は円高が一服している。この日は「日銀が12月利上げ実施へ、その後も利上げ継続姿勢を維持する見通し」との報道を受けて東京午後に円買いが強まった。ドル円は前日ＮＹ終値155.10付近からロンドン序盤にかけて154.35付近まで下落。１１月１４日以来のドル安・円高水準となった。しかし、その後のロンドン市場では買戻しの流れに転換し、155円近くへと反発している。昨日は日銀の利上げを政府容認との関係者発言報道が円買いを誘った。この日の安値は154.51レベルだった。安値を比較すると小幅の更新にとどまっており、反発の動きを交えながらの円高進行となっている。



USD/JPY 155.02

