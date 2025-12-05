フジテレビのシーズンオフ恒例特番「プロ野球珍プレー好プレー大賞2025 ゴジラ松井も参戦！ありがとう長嶋茂雄さん」（後7・00）が4日に放送され、今季限りで現役を引退した中田翔氏（36）と日本ハム時代の1学年後輩にあたる杉谷拳士氏（34）が共演。中田氏が“一番弟子”でもある仲良しの杉谷氏に厳しい“ダメ出し”を行い、杉谷氏がたじたじになる場面があった。

中田氏は大阪桐蔭から2007年高校生ドラフト1巡目で日本ハム入りし、2021年途中から巨人、2024年から中日と計18年間プレー。杉谷氏は帝京から2008年ドラフト6位で日本ハム入りして2022年に引退するまでチームひと筋に14年間プレーした。

1学年違いながら公私に渡って仲が良かった中田氏と杉谷氏。そんな2人にとって共通の後輩だったのが、花巻東から2012年ドラフト1位で日本ハム入りし、2018年に海を渡った現ドジャースの大谷翔平投手（31）だった。

番組で大谷の今季活躍シーンや過去の映像も取り上げた際、大谷について聞かれた杉谷氏は「5年間一緒に戦わせていただきました」と2013年から2017年まで大谷とチームメートだったことに触れ「そういうことも僕言いたくないぐらいなんですよね、もう。もう…恐れ多くて」と今や世界一の野球選手に上り詰めた大谷と自身の差について自虐的に語り、笑いにもっていこうとした。

だが、杉谷氏のコメントを中田氏は聞き逃さない。

「（杉谷は）実際、試合出てないんで（大谷と）一緒にはやってないんですよ」とピシャリ。

杉谷氏が「一緒にやってたでしょ？野球…」と、か細い声で言い返すも、中田氏は「その場にいた！だけです。（一緒に）やってないです」と続ける“仲良しコンビ芸”で笑いを誘った。

元日本ハム主砲の厳しくも正確な？「その場にはいたよね〜！…は正しい」という度重なる指摘に苦笑いするしかない杉谷氏だった。