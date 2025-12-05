夫とは生涯仲良くやっていくつもりだったのに、不倫が発覚してしまうと信用は一気にゼロ。しかもその相手が、自分の親友だったら……？ 今回は、夫の不倫相手が親友と知って復讐を決心した妻の話をご紹介いたします。

不倫相手は信用していた親友

「なんと夫の不倫相手は、私の高校からの親友でした。親友なのでもちろん夫にも紹介したし、3人で一緒に飲みに行ったり遊び行ったりすることもあり、信用していただけにショックすぎましたね……。いつの間にそんな関係になっていたのかわからなかったし、親友は私の夫と不倫しておきながら、普通に接していたんだと思うとゾッとしますよね。夫もなんでよりによって親友に手を出したのか……。

信用していた2人に同時に裏切られたことが本当に許せなくて、私は絶対に復讐してやると決めました。慰謝料の請求は、2人とも罪悪感があったからなのかすんなり応じてくれましたが、それだけで私は許すつもりはありません。夫の会社に不倫したという情報をたれ込み、社会的に抹消してもらおうと考えました。

ここまでしていいのか直前まで迷ったけど、不倫って家庭を壊す最低な行為なんだし、これくらいの復讐はしても許されますよね。私のたれ込みがきっかけで社内での夫の評判はガタ落ちし、部下の育成の影響や社内の雰囲気が悪化するのを理由に、左遷されたと聞きました。今でも2人にされたことを思い出しては悲しくなるけど、前を向いて歩んで行こうと思っています」（体験者：20代 女性・会社員／回答時期：2025年9月）

▽ 夫の不倫相手が親友だったなんて、大きなショックを受けて当然ですよね。なにかしらの復讐をしないと、奥さんの心情的にいてもたってもいられなかったのでしょう。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。