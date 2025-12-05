FC東京がFW山下敬大の契約満了発表「まだ戦えるし成長できる」DFエンリケも退団
FC東京は5日、FW山下敬大(29)とDFエンリケ・トレヴィザン(28)が今季限りで契約満了となることを発表した。
山下は22年にFC東京に加入。今季はJ1で12試合に出場して1得点だった。クラブを通じて「FC東京で過ごした時間は、言葉では簡単に表せないほど濃く、そして自分の人生にとって大きな意味を持つものでした」と感謝を語ると、「自分はまだ戦えるし成長できる。もっと強くなれると信じています」と現役続行に意欲を示した。
エンリケ・トレヴィザンも22年にFC東京に加入。23年はJ1で22試合に出場したが、昨年は17試合、今季は10試合の出場だった。クラブを通じ「この道のりで出会ったすべての方々、クラブ関係者のみなさま、コーチングスタッフ、チームメイト、そしてファン・サポーターのみなさまに心から感謝しています」とコメントしている。
山下は22年にFC東京に加入。今季はJ1で12試合に出場して1得点だった。クラブを通じて「FC東京で過ごした時間は、言葉では簡単に表せないほど濃く、そして自分の人生にとって大きな意味を持つものでした」と感謝を語ると、「自分はまだ戦えるし成長できる。もっと強くなれると信じています」と現役続行に意欲を示した。
エンリケ・トレヴィザンも22年にFC東京に加入。23年はJ1で22試合に出場したが、昨年は17試合、今季は10試合の出場だった。クラブを通じ「この道のりで出会ったすべての方々、クラブ関係者のみなさま、コーチングスタッフ、チームメイト、そしてファン・サポーターのみなさまに心から感謝しています」とコメントしている。