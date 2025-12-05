なにわ男子の道枝駿佑が自身のInstagramを更新。「YouTube Fanfest Japan 2025」に出演した際のオフショットを披露した。

【写真】“国宝級の美”！ 透明感溢れるオールホワイト衣装の道枝駿佑

■“白の王子降臨”！道枝駿佑が披露した王子様感溢れる舞台裏ショット

12月3日に幕張イベントホールで開催された「YouTube Fanfest Japan 2025」になにわ男子が出演。本投稿は、同イベントの舞台裏ショットだ。

道枝は、「YouTube Fanfest Japan 2025 ありがとうございました」とコメントし、複数枚のオフショットを披露。写真は、白のツイードジャケットにハイトーンカラーのふわふわヘアで圧倒的な透明感を誇る“王子様ルック”で登場。ジャケットの下には白いシャツ、首元には大ぶりのビジューネックレスを合わせ、輝きをプラスしている。

右手をジャケットの襟もとに添えてジッとカメラを見つめる姿（1枚目）、斜め上を見つめる美しい横顔（2枚目）、イヤモニを身に着けた真剣な表情（3枚目）、大きなYouTubeのロゴ前ではアンニュイな横顔や満面の笑みでのピースサインも披露（5~9、11、１２枚目）。

SNSでは、「かっこよすぎて手が震える」「国宝級」「白ツイード世界一似合ってる」「王子様すぎる」「透明感出てて大好きすぎる」「白衣装最高すぎ」と絶賛するファンの声が溢れていた。

