　エステやネイルについて学ぶ高校生が、保護者を招いて特別なサロンを開きました。

「日頃の感謝を伝えようと、高校生が保護者にネイルやハンドマッサージをして、おもてなしをしている」

日置市の鹿児島城西高校で開かれたのは、「感謝のビューティサロン」。美容について学ぶトータルエステティック科の3年生が、感謝の気持ちを伝えようと保護者を招いてエステやネイルを施しました。

「日頃の感謝を込めて、できているので良かった」

「成長を感じるし、とっても嬉しい。色々なお客さんがいるので、その方に合わせて対応できるようになってほしい」

「（将来の夢は）ネイリスト。初めてのお客さんとして一番最初に、お母さんにできたから、今まで学んだことをできてよかった」

（母）「クリスマスが近いと話になって、クリスマスのアートをお願いした」

娘にデザインしてもらったネイルが完成しました。

「ツリーが綺麗で、指先もキラキラしていて気に入っている」

ネイルだけでなくマッサージも。

「いつもお世話になっているので、初めてのお客さんとして迎え入れられて凄く嬉しい」

「すごく上手に成長していると感じた。疲れも癒された」

日頃の感謝を伝えた生徒たち――。今月9日からは、「認定エステティシャン」の実技試験が始まり、資格の取得を目指すということです。