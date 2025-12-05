日本バレーボール協会会長でタレントの川合俊一（62）が5日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）にゲスト出演し、ビーチバレー選手にまつわるエピソードを明かした。

195センチの高身長に、端正なマスクから、現役時代は多くの女性ファンが付き、バレー人気そのものを押し上げる立役者にもなった。引退後はビーチバレーや、タレント業でも活躍。現在は協会のトップとして競技のさらなる普及に尽力している。

現在は肩書が“大渋滞”中。番組ではタレント、バレーボール解説者、協会会長のほか、日本ビーチバレーボール連盟名誉会長、日本オリンピック委員会（JOC）評議員など、数々の肩書を持っていることが紹介された。

ビーチバレーは6人制から転向した選手が人気を支えた時代もあったが、「ずっと低迷したんですよ」と苦難の時代も吐露。「何とかしようと思って、かわいい女の子がやったら盛り上がるかなと思って、浅尾美和選手をばっと…（フィーチャーした）。あそこでまた盛り上がった」と説明した。

ビーチバレーといえば、競技そのものの魅力や、ビーチで行う解放感もさることながら、注目されるのは水着面積の小ささ。最近では、露出を嫌う選手が布面積の多い水着を着る例もあるが、多くの選手は肌を大きく出している。

MCの垣花正からは、「“ビーチバレーのユニホームの生地をもっと小さくしろ”と言ったのは本当ですか？」と問われた。川合は「おかしいでしょ」と笑顔でツッコミを入れた。

その上で、「ビキニでね、あれ聞いたんですよ、女子選手に」と前置き。「何で？って言ったら、2つ理由がありますと。“1つは、大きいと砂がどんどん入ってきちゃって、だらっとなるから、もうちょっと小さい方がいい”。もう1個は？って言ったら、“こんないい体に仕上げたのに、見せない理由がない”と。女性も若干、そういう選手もいたりして」。鍛え上げた体をアピールする理由もあることを説明されたという。

歌手の中尾ミエは「選手サイドの意見だったらいいですよね。上から言われるんじゃなくてね」とうなずいていた。