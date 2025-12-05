»³ËÜÀé¿Ò¡õµÜ¸¶²Ú²»¡¢¡È¶¦Æ®¤Ç¤¤ëÃç´Ö¡É¤È¤Î¿·ºî»þÂå·à¤Ë°Â¿´´¶¡Ö¼«Ê¬¤Ï¹¬¤»¼Ô¡×
³¤³°¸þ¤±»þÂå·àÇÛ¿®¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö24/7 SAMURAI-SHINOBI¡×¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÈ¯¤Î¿·ºî¥¢¥¯¥·¥ç¥ó»þÂå·à¡ØNINJA WARS ¡ÁSHOGUN'S NINJA VS BLACKFOX¡Á¡Ù¤¬¡¢2026Ç¯¤ËÀ¤³¦ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬5Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅÃæ¤Î¡ÖÅìµþ¥³¥ß¥³¥ó2025¡×¤ÇÀ©ºîÈ¯É½¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢»³ËÜÀé¿Ò¡¢µÜ¸¶²Ú²»¡¢Åí·î¤Ê¤·¤³¡¢¥±¥¤¥ó¡¦¥³¥¹¥®¡¢ºäËÜ¹À°ì´ÆÆÄ¤¬ÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
(º¸¤«¤é)»³ËÜÀé¿Ò¡¢µÜ¸¶²Ú²»
¡û³¤³°¸þ¤±YouTube¤Î¿Íµ¤ºî¤¬Í»¹ç
¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢³¤³°¸þ¤±YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö24/7 SAMURAI-SHINOBI¡×¤òÃæ¿´¤Ë2,000Ëü²óÄ¶¤Î»ëÄ°¼ÂÀÓ¤ò¸Ø¤ë¡ØBLACKFOX¡§Age of the Ninja¡Ù¤È¡¢ÇÛ¿®³«»ÏÄ¾¸å¤Ë115Ëü²óºÆÀ¸¤òµÏ¿¤·¤¿¡ØSHOGUN'S NINJA-¾·³ÇµÇ¦¼Ô-¡Ù¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤ë¤â¤Î¡£º£Åß¤ËµþÅÔ¤Ç»£±Æ¤ò¹Ô¤¤¡¢26Ç¯¤ËÀ¤³¦ÇÛ¿®¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ØBLACKFOX¡§Age of the Ninja¡Ù¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿»³ËÜÀé¿Ò¤¬º£ºî¤Î¼ç±é¤È¤Ê¤ê¡¢¡ØSHOGUN'S NINJA-¾·³ÇµÇ¦¼Ô-¡Ù¤ÇW¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿µÜ¸¶²Ú²»¡¢Æ±ºî¤Ë½Ð±é¤·¤¿Åí·î¤Ê¤·¤³¤Ë²Ã¤¨¡¢¹ñºÝÅª¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥¹¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ë¥±¥¤¥ó¡¦¥³¥¹¥®¡¢¤µ¤é¤Ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¥ë¡¼¥Ä¤Ë»ý¤Ä¿åÌîÈþµª¤È¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¢¥¯¥·¥ç¥óÇÐÍ¥¤¿¤Á¤¬¶¦±é¡£
¥á¥¬¥Û¥ó¤ò¼è¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ø¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¡Ù¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¡Ù¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¡Ù¥·¥ê¡¼¥ºÁ´¤Æ¤Ç¥á¥¤¥ó´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¡¢ºäËÜ¹À°ì»á¤À¡£
¡û¿åÌîÈþµª¡Öº£¤ÎÇ¯Îð¤Ç¤Ç¤¤ëÀº°ìÇÕ¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×
»³ËÜ¤Ï¡ØBLACKFOX¡Ù¤Î»£±Æ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö½é¤á¤Æ¼ç±é¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢´ü´Ö¤¬¤È¤Æ¤â¥¿¥¤¥È¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Û¤Ü¤Û¤Ü¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó¤È¤¤¤¦¡¢¼«Ê¬»Ë¾åºÇ¤â»£±Æ¸½¾ì¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÅÇÏª¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö10Âå¤«¤é¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëºäËÜ´ÆÆÄ¤È¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤ò·Þ¤¨¤¿µþÅÔ¤ÎÂÀ¿Á¤Ç»£±Æ¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ë¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¯»×¤Ã¤¿µ²±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÂçÀÚ¤ÊºîÉÊ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¾Ò²ð¡£
¤½¤ì¤«¤é7Ç¯¤Î·îÆü¤ò·Ð¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤ëº£ºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö(µÜ¸¶)²Ú²»¤È¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¤«¤é°ì½ï¤ÇÆ±¤¤Ç¯¤Ê¤Î¤Ç¡¢Âç¹¥¤¤Ê¿Í¤¿¤Á¤äÂº·É¤Ç¤¤ëÀèÇÚ¤¿¤Á¤È¤´°ì½ï¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë¡¢²þ¤á¤Æ¼«Ê¬¤Ï¹¬¤»¼Ô¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È´¶³´¤ò¸ì¤ë¡£
¤³¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿µÜ¸¶¤â¡ÖÃçÎÉ¤·¤Î(»³ËÜ)Àé¿Ò¤¬¸½¾ì¤¤¤ë°Â¿´´¶¤¬¤¹¤´¤¯¤Æ(¾Ð)¡£Æ±¤¤Ç¯¤Ç¶¦Æ®¤Ç¤¤ëÃç´Ö¤¬¤¤¤Æ¡¢°Â¿´¤Ç¤¤ëÊý¡¹¤¬¤¤¤ëÃæ¤ÇºîÉÊ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯¹¬¤»¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÆ±Ä´¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥±¥¤¥ó¤Ï¡Ö»Ò¤É¤â¤Î»þ¤«¤é¤¤¤í¤ó¤ÊÇ¦¼Ô¥â¥Î¤È±ï¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢º£²ó¤âºäËÜ´ÆÆÄ¤È»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ÆËÜÅö¤Ë¸÷±É¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤Í¡×¤È´üÂÔ¤ò¼¨¤·¡¢¥Ó¥Ç¥ª¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´ó¤»¤¿¿åÌî¤Ï¡ÖºäËÜ´ÆÆÄ¡¢º£¤ÎÇ¯Îð¤Ç¤Ç¤¤ëÀº°ìÇÕ¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤ª¼ê½À¤é¤«¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤Èº©´ê¡£
»Ê²ñ¼Ô¤Ë¡ÖÀïÂâ¥·¥ê¡¼¥º¤¬¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤È¤¤¤¦Ãæ¡¢ºäËÜÁÈ¤¬¤³¤ì¤«¤é¤ÎÆüËÜÈ¯¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¿¶¤é¤ì¤¿ºäËÜ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤Ï¤¤¡¢´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹!¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸«¤»¡¢²ñ¾ì¤«¤é¤ÏÇï¼ê¤¬Ê¨¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë»³ËÜ¤Ï¡ÖºòÇ¯¡¢»þÂå·à¤¬À¤³¦Ãæ¤«¤éÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤È¾Î»¿¤òÆÀ¤¿¤Î¤Ïµ²±¤Ë¿·¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²æ¡¹¤¬¤³¤ì¤«¤é»£¤ë»þÂå·à¡¦ÆÃ»£¤Ï¡¢°ÎÂç¤ÊÀèÇÚÊý¤¬ÀÚ¤ê³«¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿°ñ¤ÎÆ»¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÆ»¤ò»ß¤á¤Ê¤¤¤³¤È¡¢¤µ¤é¤Ëµ±¤¤òÁý¤¹¤³¤È¤¬»ä¤¿¤Á¸åÇÚ¤Î»ÈÌ¿¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤òÀ¤³¦Ãæ¤Î³§ÍÍ¡¢ÆüËÜÃæ¤Î³§ÍÍ¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Æü¡¹¤ÎºîÉÊ¤ò´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£µþÅÔ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹!¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
