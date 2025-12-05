『超時空英雄伝エイリアノイド』、予告編＆PART1・2ポスタービジュアルが公開 立木文彦のナレーションで語られる外星人の目的とは
韓国発SF大作映画『超時空英雄伝エイリアノイド』より予告編と、『PART1：神剣激突』（2026年2月13日公開）、『PART2：終局決戦』（同年2月27日公開）のポスタービジュアルが解禁された。
【動画】声優・立木文彦がナレーションを務める『超時空英雄伝エイリアノイド』予告編
本作は、『パラサイト 半地下の家族』でアカデミー賞を制したCJ ENMが、構想5年、撮影387日で贈る、人類滅亡の危機に立ち向かう超時空アドベンチャー。
太古より、外星人は囚人を人間の体に封じ込めてきた──。現代の韓国では、人間の体から脱走し暴走する外星人を、アンドロイドの“ガード”と“サンダー”が追走。一方、630年前の高麗末期では、道士ムルクと雷を操る謎の女が、エイリアンを倒す鍵となる伝説の“神剣”をめぐり激突する。やがて2つの時代が交錯したとき、人類の存亡を懸けたかつてないバトルが幕を開ける。
監督は、『10人の泥棒たち』『暗殺』のチェ・ドンフン。キャストには、リュ・ジュンヨル、キム・ウビン、キム・テリ、ソ・ジソブ、ヨム・ジョンア、チョ・ウジン、イ・ハニら韓国映画界を代表する豪華な顔ぶれが集結する。
解禁された予告編のナレーションを務めるのは、唯一無二の声で知られる声優・立木文彦だ。冒頭から、不気味な黒い外星人が手から衝撃波を放つシーンが炸裂。「外星人は囚人を人間に封じ込めてきた」というナレーションとともに、630年前という太古の昔から彼らが地球に来訪していたという驚愕の事実が明かされる。人間の体から囚人を抽出するシーンは、見る者の度肝を抜く衝撃的な映像だ。
そして時は流れ、2022年。襲来した囚人外星人は、宇宙船で街を破壊の渦に巻き込む凶悪な存在だった。丸顔で赤いボディの外星人は人間を次々と襲い、赤い煙を撒き散らしてパニックを引き起こす。
「このままでは地球が終わる」──絶体絶命の危機に立ち上がるのは、囚人の暴走を食い止めてきたアンドロイドの“ガード”（キム・ウビン）、高麗時代で雷を操る“謎の女”（キム・テリ）、そして半人前の道士“ムルク”（リュ・ジュンヨル）。時空を超えて戦う彼らが外星人を倒す鍵となるのは、青く輝く伝説の“神剣”だった。その行方を追い、謎の女とムルクが奔走する姿も映し出されている。
果たして異次元の最強チームは、時空を超えた絆で人類を救うことができるのか!? 「最強クロノバース・エンターテインメント、爆誕」というキャッチコピーの通り、見る者の心拍数を上昇させる、ワクワクとドキドキが詰まった予告編に仕上がっている。
あわせて解禁されたのは、2部作連続公開となる本作の世界観を凝縮したキービジュアル。『PART1』『PART2』で異なるデザインが採用されている。
『PART1』のビジュアルは、金色の扇を広げた道士ムルク（リュ・ジュンヨル）と、高麗の時代には存在するはずのない拳銃を構える謎の女（キム・テリ）を中央に配置。そのかたわらには、現代ファッションを着こなしたアンドロイドのガード（キム・ウビン）、刑事ムン・ドソク（ソ・ジソブ）の姿も写し出され、時代を超越した宇宙規模の対決構図を鮮烈に印象づける。
一方、『PART2』のビジュアルでは、神剣を手に敵と対峙するムルクと謎の女の姿を活写。さらに、現代の装いに身を包んだガードや、ドタバタ仙人コンビに加え、 “目隠し＆マスク姿”の怪しい人物の姿も確認できる。630年という時空を超えて繰り広げられる壮大なバトルの行方と、SFファンタジーならではのミステリアスな世界観が見事に表現されている。
映画『超時空英雄伝エイリアノイド PART1：神剣激突』は2026年2月13日より、映画『超時空英雄伝エイリアノイド PART2：終局決戦』は2026年2月27日より全国公開。
【動画】声優・立木文彦がナレーションを務める『超時空英雄伝エイリアノイド』予告編
本作は、『パラサイト 半地下の家族』でアカデミー賞を制したCJ ENMが、構想5年、撮影387日で贈る、人類滅亡の危機に立ち向かう超時空アドベンチャー。
太古より、外星人は囚人を人間の体に封じ込めてきた──。現代の韓国では、人間の体から脱走し暴走する外星人を、アンドロイドの“ガード”と“サンダー”が追走。一方、630年前の高麗末期では、道士ムルクと雷を操る謎の女が、エイリアンを倒す鍵となる伝説の“神剣”をめぐり激突する。やがて2つの時代が交錯したとき、人類の存亡を懸けたかつてないバトルが幕を開ける。
解禁された予告編のナレーションを務めるのは、唯一無二の声で知られる声優・立木文彦だ。冒頭から、不気味な黒い外星人が手から衝撃波を放つシーンが炸裂。「外星人は囚人を人間に封じ込めてきた」というナレーションとともに、630年前という太古の昔から彼らが地球に来訪していたという驚愕の事実が明かされる。人間の体から囚人を抽出するシーンは、見る者の度肝を抜く衝撃的な映像だ。
そして時は流れ、2022年。襲来した囚人外星人は、宇宙船で街を破壊の渦に巻き込む凶悪な存在だった。丸顔で赤いボディの外星人は人間を次々と襲い、赤い煙を撒き散らしてパニックを引き起こす。
「このままでは地球が終わる」──絶体絶命の危機に立ち上がるのは、囚人の暴走を食い止めてきたアンドロイドの“ガード”（キム・ウビン）、高麗時代で雷を操る“謎の女”（キム・テリ）、そして半人前の道士“ムルク”（リュ・ジュンヨル）。時空を超えて戦う彼らが外星人を倒す鍵となるのは、青く輝く伝説の“神剣”だった。その行方を追い、謎の女とムルクが奔走する姿も映し出されている。
果たして異次元の最強チームは、時空を超えた絆で人類を救うことができるのか!? 「最強クロノバース・エンターテインメント、爆誕」というキャッチコピーの通り、見る者の心拍数を上昇させる、ワクワクとドキドキが詰まった予告編に仕上がっている。
あわせて解禁されたのは、2部作連続公開となる本作の世界観を凝縮したキービジュアル。『PART1』『PART2』で異なるデザインが採用されている。
『PART1』のビジュアルは、金色の扇を広げた道士ムルク（リュ・ジュンヨル）と、高麗の時代には存在するはずのない拳銃を構える謎の女（キム・テリ）を中央に配置。そのかたわらには、現代ファッションを着こなしたアンドロイドのガード（キム・ウビン）、刑事ムン・ドソク（ソ・ジソブ）の姿も写し出され、時代を超越した宇宙規模の対決構図を鮮烈に印象づける。
一方、『PART2』のビジュアルでは、神剣を手に敵と対峙するムルクと謎の女の姿を活写。さらに、現代の装いに身を包んだガードや、ドタバタ仙人コンビに加え、 “目隠し＆マスク姿”の怪しい人物の姿も確認できる。630年という時空を超えて繰り広げられる壮大なバトルの行方と、SFファンタジーならではのミステリアスな世界観が見事に表現されている。
映画『超時空英雄伝エイリアノイド PART1：神剣激突』は2026年2月13日より、映画『超時空英雄伝エイリアノイド PART2：終局決戦』は2026年2月27日より全国公開。