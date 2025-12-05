再入荷待ってたーーーッ！【3COINS】売り切れ前にゲットしたい！「おしゃれアクセ」

冬は落ち着いたトーンの洋服を着ることが多くなりがち。コーデの地味見えが気になる日は、華やかなアクセを取り入れてみるといいかも。そこで今回は【3COINS（スリーコインズ）】から、大人に似合う上品なイヤカフとバンスクリップをご紹介。再入荷アイテムなので、ぜひ在庫があるうちにゲットして。

顔まわりが上品に華やぐパール調イヤカフ

【3COINS】「パール編みイヤカフ2個セット」\330（税込）

上品なデザインのイヤカフ2個セット。パール調のビーズが連なったボリュームのあるイヤカフは、身につけるだけで華やかな顔まわりを演出してくれそう。ホワイトとゴールドカラーの配色も、リッチな雰囲気を漂わせます。シンプルなフープ型のイヤカフは、きれいめで洗練された印象に。1つではもちろん、重ね付けするのもおすすめです。

高見えするマーブル柄のヘアバンス

【3COINS】「マーブルナミナミバンス」\165（税込・セール価格）

ニュアンス感のあるマーブル模様が高見えする、波形のバンスクリップ。まとめ髪やハーフアップなど、髪を挟むだけで簡単にヘアアレンジを楽しめます。カラーは知的で大人っぽいグレーと、上品なベージュがラインナップ。

