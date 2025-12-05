なとりが2026年2月18日(水)19日(木)の2日間にわたり日本武道館で開催するワンマンライブ＜なとり 3rd ONE-MAN LIVE「深海」＞が、追加公演となる18日を含め両日共にソールドアウトしたことを発表した。あわせて、ステージ演出プランの確定に伴う両公演の追加販売を明日12月6日(土)18:00より開始することが決定した。

なとりは先日、2026年1月21日(水)におよそ2年ぶりとなる同名タイトルのアルバム『深海』のリリースを発表したばかり。日本武道館での公演はこのアルバムを引っ提げての開催となる。ライブ活動を2024年3月に開始して以来、わずか2年足らずで実現する日本武道館での2DAYS公演だ。

なおアルバム『深海』には、6月に配信リリースされた「プロポーズ」のほか、2026年1月より放送開始されるTVアニメ『【推しの子】』第3期のエンディング主題歌「セレナーデ」をはじめとし新曲を含む全18曲が収録される。完全生産限定盤1形態のみのリリースで、18曲に相当する18冊分のブックレットが収められた豪華内容になる予定だ。アートワークはイラストレーターの「みなはむ」が担当している。

現在はアルバムのティーザー映像のみが先んじて公開となっているが、収録曲の全貌や曲順は後日発表となる。

【日程】

2026年2月18日(水) 開場 17:30 / 開演 18:30

2026年2月19日(木) 開場 17:30 / 開演 18:30

【会場】日本武道館 2025年12月6日(土)18:00〜発売

＜ぴあ＞ https://w.pia.jp/t/natori-2526/

＜e+＞ https://eplus.jp/natori/

＜ローチケ＞ https://l-tike.com/natori/

※先着順のため、予定枚数に達し次第、受付終了となります。予めご了承ください。

※お一人様1公演につき4枚まで申込み可 【チケット代金】

指定席（一般） 8,500円（税込）

指定席（U-22割） 7,500円（税込）

注釈付き指定席（一般） 8,500円（税込）

注釈付き指定席（U-22割） 7,500円（税込）

※3歳以上有料、3歳未満入場不可

※注釈付き指定席(一般/U-22割)：場所によっては一部、パフォーマンスおよび映像が見えない可能性が高いお席となります。また、音が聞き取りにくい、機材音が気になる可能性がございます。見えない、聞き取りにくい、気になるという感覚は個々に差がありますので、問題ないと納得した上でお申し込みください。

※U-22割チケットは、ライブ当日に22歳以下のお客様が対象のチケットになります。 他公演詳細はオフィシャルサイトをご確認ください。

