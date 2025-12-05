西武・外崎修汰内野手（３２）が５日、埼玉・所沢市の球団事務所で契約更改に臨み、複数年契約中のため、現状維持の年俸１億６０００万円（金額は推定）でサインした。来季が４年契約の最終年となる。

ゴールデン・グラブ賞も受賞した慣れ親しんだ二塁から三塁へコンバートされ幕を開けた今季は、１１５試合に出場して３５９打数８４安打５本塁打３４打点、打率２割３分４厘の成績。シーズン途中からは右翼を守る機会も増え、「色々な経験をさせてもらって、成績的にはふがいないですけど、経験したことを来年につなげられれば」と振り返った。

９月２１日・楽天戦（楽天モバイル）で死球を受け骨折した患部の状態については「７、８割は大丈夫。１２月の終わりに受診して、オッケーが出たらバッティングを」と説明した選手会長。プロ１２年目の来季へ向け「勝手な思いだとセカンドでやりたい。自信を持って守れるポジションなので」と強い気持ちを明かしつつ、「勝負の世界なのでセカンドでなくても出られるならという考えもある。スタートは大事だと思うので、開幕戦でしっかり試合に出られるように準備してアピールしてというところを一番に」と意気込んだ。