中国海南省で国際熱帯農産品冬季交易会 2千社以上出展 2025年12月5日 19時20分 新華社通信 ４日、中国（海南）国際熱帯農産品冬季交易会の会場。（海口＝新華社記者／郭程） 【新華社海口12月5日】中国海南省海口市で4日、第28回中国（海南）国際熱帯農産品冬季交易会が開幕した。展示面積は約7万5千平方メートルで、九つのテーマ別エリアが設けられ、16カ国・地域から2千社余りが出展している。４日、中国（海南）国際熱帯農産品冬季交易会の会場で沈香の説明を聞く来場者。（海口＝新華社記者／郭程）４日、中国（海南）国際熱帯農産品冬季交易会の会場でパキスタン産手織りじゅうたんの説明を聞く来場者。（海口＝新華社記者／郭程）４日、中国（海南）国際熱帯農産品冬季交易会に出品された鉢植えのハボタン。（海口＝新華社記者／郭程）４日、中国（海南）国際熱帯農産品冬季交易会の会場に並ぶマレーシア産ビスケット。（海口＝新華社記者／郭程）