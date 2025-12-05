自民党と日本維新の会は、衆議院の議員定数を削減する法案を国会に提出しました。そこで、今回の#みんなのギモンでは、「『議員定数削減』なんのため？」をテーマに、日本テレビ政治部官邸キャップ・平本典昭記者が解説します。

■議員定数削減 なぜ「1割」？

5日午後に国会に提出された「定数削減法案」ですが、この話が大きくクローズアップされたのは今年10月、日本維新の会が「連立」の絶対条件とした定数削減を自民党が受け入れる形で「連立合意書」に、「1割を目標に衆議院の議員定数を削減する」ことが明記されました。

そもそも、なぜ「1割」だったのでしょうか？ 国会で、高市首相はこのように答弁しています。

高市首相

「なぜ1割か。日本維新の会から1割という提案をいただきました。これが5割とか言われたら受け入れておりません」

公明党・石川博崇議員

「2割だったらどうでしたでしょうか」

高市首相

「1割という提案を確かに日本維新の会からいただいたものでございます」

公明党・石川博崇議員

「1割という数字に具体的な根拠があまりないということがよくわかりました」

◇

森圭介アナウンサー

「この議員定数削減の話、自民と維新が連立する際に、私からすると急に出てきた話だなという印象がぬぐえなかったのですが、実際に十分な根拠がなかったのかなというふうに、今のやりとりを聞く限りでは感じますが」

高市首相は「維新側から提案された数字だった」と答弁もしていましたが、どのように減らしていくのでしょうか。

現在、国会には衆議院で465が定数となっていて、今回の法案には、「1年以内に結論が出なかった場合、45議席削減する」ことが明記されています。そのうち小選挙区は「25」。これを自民党が都道府県で試算したものが、こちらです。

多く減るのは大都市圏で東京で「3」、千葉や神奈川、大阪が「2」、北海道や群馬、京都、富山などの16道府県で「1」減るという試算になっています。

■野党「猛反対」 自民からも反発？

ここからは、政治部官邸キャップ・平本典昭記者に以下の3つのギモンで解説してもらいます。

1．なぜ？ 与党案に自民から反発

2．野党「猛反対」のワケ

3．定数削減は誰のため？

――まず、1つめのギモン「なぜ？ 与党案に自民から反発」です。5日に提出された与党案ですが、自民党内からも反発が出ていますね。

3日の会議では、「進め方が乱暴だ」「まとまらなかったら自動的にこの結論というのはおかしい」などの声がでていました。

反対論は主に2つです。

・1年で自動的に45議席減らすという内容に、「結論ありき」「今後の議論を否定するもの」という意見。

・高市首相の「保身」のためという意見。

→自民党がやりたいものでなく、連立を守るため維新を引きとめるためにやっている。

そういった意見が出ましたが、法案は提出されました。反対しづらい背景には、高市政権の高い支持率があるのではともみられています。

――続いて、2つ目のギモン「野党『猛反対』のワケ」です。多くの野党も議員の数を減らすことには賛成しているものの、今回の与党の案には「猛反対」が出ているのはなぜなのでしょうか？

野党にも同じく「進め方が乱暴」という反対があることに加えて、特に反対している2つの理由があります。

1.「与党」に有利

維新は当初、比例だけを減らす案を提案していました。比例だけ減らすのは、野党側から自民党などに大きな政党に有利な一方、特に公明党や、共産党などに不利と反発。その後、維新は小選挙区も減らすと変更しましたが、ただ、公明党などは小選挙区、比例の数の配分も「根拠が乏しい」と批判しています。

2．「中途半端」

国民民主・古川代表代行は「あんこのない饅頭」と話しています。これは、「選挙制度と一緒にやるべき」という主張です。定数削減をやるなら、選挙制度の改革変更もしないと意味がないという意見です。

今の小選挙区制度は、1996年に導入されてから30年近く。多くの与野党の議員から、今の時代にあっていないという声を多く聞きます。

――具体的に、時代にあっていないと指摘されている課題はあるのでしょうか？

現在の制度は2大政党制を目指して導入されました。国民の意思が大きな政党に集約されやすく、国民が「政権選択」をしやすいという特徴がありました。一方で、少数意見が切り捨てられる「死に票」も多いというデメリットがありました。

最近の政治情勢を見ると、2大政党制よりもむしろ多党化の流れになっていて、今の時代に合っていないのでは、という指摘が出ています。

そんな中、国民民主は「中選挙区連記制」を主張しています。1つの政党に権力が集中することを避け、より多くの民意を反映させられると主張しています。

森圭介アナウンサー

「ルールが変わるときというのは、自分たちに有利になるように、と考えるのが常ですが、とにかく時代に合っていて、国民のためになるという制度になってほしいと思います」

――そもそも、日本の国会議員は多いのか、少ないのか？ 適切な議員の数というのはどう考えたらいいのでしょうか？

適切な議員の数というのを考えるのは難しいのですが、「考える1つの指標」を用意しました。

こちらは国会議員1人当たりの国の人口です。

イギリス＝4.6万人、フランス＝7.0万人、カナダ＝8.7万人、イタリア＝9.8万人、ドイツ＝11.9万人、日本＝17.5万人、アメリカ＝63.2万人（2025年 衆議院調査局）などとなっていますが、数が少ないほうが、人口と比較して議員が多いというふうになっています。

G7で見ると、日本の議員は世界基準では2番目に「少ない」という指標が出ています。

――そこで3つ目のギモン「定数削減は誰のため？」なのですが、結局、私たち有権者にとって良いことなのか悪いことなのか、国民目線で見るとどうなのでしょうか？

これは、両面あって、正直、難しい面もあります。政治部の記者15人に聞いたのですが、意見は半々といった結果でした。

議員定数の削減というのは「中身」と「スピード感」、2つの焦点があると思います。

「中身」は、議員・政党にとってのメリット、デメリットと、私たち国民にとってのメリット、デメリットがあるのか、これはわけて考えたほうがいいと思います。

「スピード感」は、維新は「ゴールを決めないと物事は進まない」、多くの野党は「いいものにするため時間をかけるべき」と。

何が正しいのか、どう進めるのが正しいのか。私たちにも大きく関わる制度なので考えるきっかけにできたら、と考えます。

――今、選挙制度改革自体も超党派での話し合いの場ができていますよね。そういったところにも私たちは注目して、どういったところが落とし所になるのかを見守っていく必要はありそうですね。

そういった議論も大切なので、議論を見ながらどんな制度がいいのか、考えるきっかけにできたらと思います。

【#みんなのギモン】身の回りの「怒り」や「ギモン」「不正」や「不祥事」。寄せられた情報などをもとに、日本テレビ報道局が「みんなのギモン」に応えるべく調査・取材してお伝えします。（日テレ調査報道プロジェクト）