テレビアニメ『ポケットモンスター』場面カット（C）Nintendo･Creatures･GAME FREAK･TV Tokyo･ShoPro･JR Kikaku（C）Pokemon

　アニメ『ポケットモンスター』（公式略称：アニポケ　テレビ東京系 毎週金曜 後6：55〜）第121話「キャッチャー・イン・ザ・スカイ」あらすじ＆先行場面カットが公開された。

　12日放送の第121話は、フリードがついに戻ってくる！宇宙から帰還するフリードの船と合流するため、落下予定ポイントに向かうリコたち。

　しかし、フリードの宇宙船にトラブルが発生し、パラシュートが開かない！？このままでは地面に激突してしまう…！大ピンチを前に、決死のフリード救出作戦が始まる！！

■第121話あらすじ
