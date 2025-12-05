『ポケモン』作画すげぇ！決死のフリード救出作戦 第121話あらすじ＆場面カット解禁
アニメ『ポケットモンスター』（公式略称：アニポケ テレビ東京系 毎週金曜 後6：55〜）第121話「キャッチャー・イン・ザ・スカイ」あらすじ＆先行場面カットが公開された。
12日放送の第121話は、フリードがついに戻ってくる！宇宙から帰還するフリードの船と合流するため、落下予定ポイントに向かうリコたち。
しかし、フリードの宇宙船にトラブルが発生し、パラシュートが開かない！？このままでは地面に激突してしまう…！大ピンチを前に、決死のフリード救出作戦が始まる！！
■第121話あらすじ
フリードがついに戻ってくる！宇宙から帰還するフリードの船と合流するため、落下予定ポイントに向かうリコたち。しかし、フリードの宇宙船にトラブルが発生し、パラシュートが開かない！？このままでは地面に激突してしまう…！大ピンチを前に、決死のフリード救出作戦が始まる！
