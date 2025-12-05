朝ドラ「ばけばけ」に伸び盛りの女優・北(きた)香那(かな)（28）が登場。思い込みの強い島根県知事の娘リヨ役をパワフルに演じ、視聴者を魅了している。

【画像】「肌を出すシーンも…」内野聖陽との大胆な絡みを演じた北香那（当時26）を見る

「後にトキ（郄石あかり）の夫になるヘブンに一目惚れして猛アタックするお嬢様を『演じていて気持ちいい役』と、嫌味のない好感を持たれるキャラとして演じてみせた。役の為に習った英語も流暢。憧れの朝ドラ初出演でも確かな足跡を残している」（放送記者）



お嬢様役を熱演（「ばけばけ」公式インスタより）

高島礼子に憧れ小学6年から芸能活動を始めた北は、2010年、12歳でミュージカル「赤毛のアン」でデビュー。2年後に映画「震動」で耳の不自由な少女を好演した。

「役に入り込むのが早く演技がブレない。若いのにベテランに交じっても物怖じすることなく堂々と渡り合える」（映画関係者）

17年、テレ東の「バイプレイヤーズ〜もしも6人の名脇役がシェアハウスで暮らしたら〜」のオーディションを突破。中国人女性を演じ高い評価を受けた。

「以前、バイト先で中国人と触れ合ったのが役立ったそうだが、共演の松重豊は『6人を活性化させてくれる』とベタ褒め。脇役を引き立たせた」（テレビ誌記者）

翌年、「夢だった」という声優の仕事をアニメ映画「ペンギン・ハイウェイ」の主演で勝ち取り、“小4男子”の声を務めた。

「北だと知らずに聞けば可愛い男の子にしか聞こえない。選んだ監督の耳も確かだった」（同前）

“共演者キラー”俳優との水族館デート

主に脇役でキャリアを積み、大河ドラマ「いだてん」、「鎌倉殿の13人」、「どうする家康」の3作品に出演。杉咲花、芳根京子ら演技派揃いの「華の97年生まれ女優」の仲間入りをした。

23年、R15指定映画「春画先生」でヒロインに抜擢され、内野聖陽演じる先生に導かれる弟子の弓子役で世間の耳目を集めた。

「春画の世界をユーモラスに描いた物語ですが、弓子は次第に先生に魅かれる役で、肌を出す濡れ場も演じた。北は『お芝居ってこんなに楽しいんだ』と女優として手応えを感じていた」（映画誌デスク）

初スキャンダルは今年1月。11歳年上の勝地涼との鳥羽水族館デートを「FRIDAY」で報じられた。

「勝地は『共演者キラー』で知られ、高岡早紀ら多くの女優と浮名を流し、18年に前田敦子と結婚。長男も誕生したが3年で離婚。

最近は『子供の為に親子3人でよく会っている』と言われる中での熱愛報道でした。北とは昨年11月、舞台で共演し、出会ったそうです」（芸能記者）

公私とも順調に化け始めている北。ブレイクの予感がしてきた、かな？

（「週刊文春」編集部／週刊文春 2025年12月11日号）