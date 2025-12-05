ＮＨＫ大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」は最終盤の佳境を迎え残り２話。松平定信（井上祐貴）ら「被害者の会」による、暗躍する将軍実父一橋治済（生田斗真）への仇討ち作戦が決行されたが…治済に動きを察知されてしまい、定信側は毒饅頭による返り討ちに遭った。

前回第４６回のラスト、作戦失敗した定信側の陣営に、なぜか治済そっくりの人物が…。「誰！？」と大混乱が起こっている。

次回７日の第４７回のタイトルは「饅頭（まんじゅう）こわい」。予告では、毒まんじゅうで定信たちは窮地に陥る。だが蔦重（横浜流星）の驚きの策により、将軍家斉（城桧吏）を巻き込んだ仇討ち計画が再び動き出す…と紹介されている。

江戸城に毒饅頭が飛び交うのか、ネットでは「饅頭こわい話だ…と見てたら、次回タイトルがそのまんまどストレートで吹いた」「中身怖くてサブタイトル気付いてなかった」「私の知ってる『饅頭こわい』じゃない…」「本当にこわい饅頭に怯えることってあるんだ」「『饅頭こわい』のあとはやはり“茶”が出てくる」「次回タイトルは秀逸」「饅頭こわい（ガチ）なことあるんだ…」「じゃあ、今度は渋いお茶に…！？」「洒落にならない饅頭怖いやん」「意味が違うｗ」「来週本当に饅頭怖いなんだ」と反応する投稿が集まっている。