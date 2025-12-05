​​エミリン「ピタッとフィット」毎日使いにおすすめ！使いやすさ抜群のシートマスク

エミリンこと大松絵美さんが、自身のYoutubeチャンネルに『Qoo10で買い放題してみたら10万円超えたけど楽しすぎたからハッピー！！！』の動画を投稿。購入コスメについて紹介してくれました！ブランドの提供アイテムではあるものの、大松さんなりの使用感も紹介してくれました！

■シートマスク

動画内に登場したのはこちら！

milktouch/NMNブルー スーパー レチノールデイリーターンオーバーマスク 2,750円（編集部調べ）

うるおいとハリに満ちた肌へ導いてくれるシートマスク！

大松さんはこちらを実際に使いながら「シートがすごく薄いから、ピタッとフィットする感じがする」「気持ち良い」と肌への未着感を評価！

続けて「匂いがしないので、気にならないかも、何も」「気になる部分が良い意味でない」と使い心地にクセがなく、快適な使用感があるとコメント。

そして「本当にデイリーに使いやすいとはまさにこういうことですねって感じ」と毎日のスキンケアに使えそうだとおすすめしていました！

■動画もチェック

動画内ではその他にも様々な購入コスメを紹介！ぜひチェックしてみてくださいね。