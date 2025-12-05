まるで「初音ミク」がクルマになったみたい…？

ダイハツビジネスサポートセンター（DBC）は2025年12月3日、バーチャルシンガー「初音ミク」とのコラボ仕様となる新たなカスタム用品パッケージ「ムーヴキャンバス 初音ミクエディション（通称：ミクキャンバス2）」を発表しました。

【もう5代目】これが「走る初音ミク」のです（写真で見る）

DBCはダイハツ工業の100%子会社で、2014年より初音ミクとタイアップした「ダイハツ×初音ミク コラボカー」（通称：ミクカー）を、ダイハツ車専用のカスタム用品パッケージとして展開しています。DBCによると、歴代の用品パッケージの累計販売数は、11年間で1000セットを超えているそうです。

第5弾モデルとなる「ミクキャンバス2」は、2018年にリリースされた先代「ムーヴキャンバス」用のカスタムパッケージに続き、現行ムーヴキャンバス（2022年登場）をベースとしています。デザインは「ピクニック」がテーマで、「日常に溶け込むさりげなさ」と「プライベート空間での没入感」の両立を目指し製作。キャラクターがそのまま“クルマになった”ような、シックな雰囲気にまとめられています。

また、さまざまな衣装やバージョンがある初音ミクのなかでも、本モデルはファンによって公募・選定された衣装デザインがモチーフとなっているほか、オンラインミーティングなどを通じて、一般のファンの意見も各部の意匠に反映させています。

ミクキャンバス2は、2025年8月に開催された初音ミク公式イベント「マジカルミライ2025」にてコンセプトモデルが先行展示され、大きな反響を呼びました。さらに、イラストレーターの「necömi」氏によって、初音ミクとミクキャンバス2が描かれたメインビジュアルも制作されました。

ミクキャンバス2は、外装9アイテム、内装5アイテムからなるセットで販売され、参考価格は25万6300円（税込み。車両本体は別）。2025年12月10日に全国のダイハツ販売会社やAmazonサイトで発売されます。