真空ホロウ、一夜限りの復活！COCK ROACH・MUCCと『茨城の真っ暗な夜』開催決定

真空ホロウ、COCK ROACH、MUCCという茨城が生んだ3バンドが、2026年4月5日に『茨城の真っ暗な夜』を開催することが決定した。

真空ホロウは、初期メンバーの村田智史、松本明人、大貫朋也と共に“真空ホロウ (Member of 2010-2015)”として一夜限りの復活を果たす。往年の音塊が蘇り、故郷に刻んだ記憶が渋谷のステージで再構築される瞬間をお見逃しなく。

COCK ROACHはボーカル遠藤仁平が大病を乗り越え、久々のライブで力強く戻ってくる。MUCCは説明不要のレジェンドバンド──三者三様の刃が交わり、濃密な一夜が生まれる。

「茨城の夜は本当に真っ暗だ。だがその暗さが、曲を深く、心を震わせる」──出演者たちが口にするのは、単なる郷愁ではない。育った場所が育んだ音が、今ここで渋谷の夜を塗り替える。

一夜限り、何も残らないほど熱く、漆黒の時間を――。都会の喧噪を忘れ、月明かりだけで過ごすような非日常を、ぜひ会場で体感してほしい。

【各バンド代表者よりメッセージ】

茨城という愛すべき故郷から共に音楽、言葉を追い続けてきた同志がいます。歩んできた道や育ちは違えど、同じ血が流れている。 水戸ライトハウスは真っ暗な僕達の骨格を創った共同母体だ。

敬愛なる同志達とまた同じステージに立てる喜びを精一杯噛み締めます。

ライブ毎夜に人生を全て捧げてきた3バンド。この日も何も残らない真っ暗な夜になるだろう。渋谷に未曾有の大停電を起こすべく。

都会の皆様もたまには月明かりだけで一夜を過ごしてみてはいかがでしょう。

遠藤仁平 COCK ROACH

-----

茨城のこの3バンドを、引き合わせてくれた今回の縁に感謝です。曲が好きで、人柄が好きで、尊敬している、故郷への愛情があり、同郷の友情があり、音楽への尊敬があります。この夜を楽しみにしています。

会いたい人には会えるうちに。

奏でたい音楽は奏でられるうちに。

村田さん ちょっと挨拶長いです。

ミヤ MUCC

----- 今回この『茨城の真っ暗な夜』というイベントで、在籍当時のメンバーである、松本明人氏、大貫朋也氏と共に”真空ホロウ (Member of 2010-2015)”として一夜限りの復活をさせていただけることになりました！

「もう一度だけでいいから、真空ホロウをやりたい。」

キッカケは、この一言に尽きますが、そう思わせてくださったのは、COCK ROACH、そして、MUCC、この2バンドでした。

COCK ROACHの皆さまとは、この一年ほど共に音源制作をしており、私はレコーディングエンジニアとして参加しています。大袈裟ではなく、一曲一曲に命を削って心を込めて全力で制作に臨むメンバーが輝いて見え、「バンドっていいな。心震えるものを作るって、こういうことなんだろうな。」と、日々、思わせてくださいます。

MUCCの皆さまは、私のことを友人のようにいつもあたたかく迎え入れてくれ、きっとそのお人柄は、ファンの皆さまにも伝わっていることと思います。1番にファンの皆さまのことを真摯に考え作られた、高クオリティ且つ素敵なライブ空間はもちろん、そこで奏でられる楽曲には、心の底をそっとすくってくれたり、自分を見つめ直すキッカケをくれるような、まるで、「いつでも待ってるぞ」と背中で語ってくれているような、そんな愛やパワーを感じます。

この2バンドと深く関わらせていただけたことや、近年、大好きだったアーティストが大病を患われたり、もう会えなくなってしまったりしたことで、「いつか」が「今」に変わりました。10年前の衝動が蘇り、私は心の奥で閉ざしていた「真空ホロウをやりたい」という扉を一気に開けることにしました。

茨城の夜は、真っ暗です。街灯も少なければ、人の気配すらありません。何か出るんじゃないか？と怖くなるほど、本っ当に真っ暗なんです。

茨城のバンドは、「曲が暗い」と言われます。私もそう思いますし、皆さんそうかもしれません。何が起こるんだ？と唆られるほど、暗い曲が不思議と沢山あります。

“茨城の真っ暗な夜”と、”茨城のバンドの暗い曲”は、どこかとても似ているのです。

東京は渋谷、人で溢れるギラギラな街を、真っ暗で、素晴らしい夜にします！

COCK ROACH、MUCC、賛同してくれた加入前・脱退後の真空ホロウの全メンバー、そして、応援してくださる皆さまへの感謝と敬意を込めて。

村田 智史 真空ホロウ (Member of 2010-2015)

【公演概要】

『茨城の真っ暗な夜』出演：COCK ROACH／MUCC／真空ホロウ (Member of 2010-2015)日時：2026年4月5日（日）開場15:30／開演16:30（終演予定19:45）会場：東京・渋谷 Spotify O-EASTチケット：スタンディング 6,900円（D別）先行抽選：12月5日19:00〜12月21日23:59／一般：1月10日10:00〜公演日前日23:59