¸©Ì±¤Î°ÂÁ´¡¦°Â¿´¤ò¶¼¤«¤¹¥¯¥Þ...Èï³²ËÉ»ß¤Ë¸þ¤±²ÏÀî¤Ë¤¢¤ë¼ùÌÚ¤òÈ²ºÎ¡Ê»³·Á¡¦Äá²¬»Ô¡Ë
»³·Á¸©Æâ¤Ç¡¢¥¯¥Þ¤Î½ÐË×¤¬¸å¤òÀä¤¿¤Ê¤¤Ãæ¡¢Äá²¬»Ô¤Ç¤Ï¤¤ç¤¦¡¢¥¯¥Þ¤Ë¤è¤ëÈï³²¤òÌ¤Á³¤ËËÉ¤´¤¦¤È²ÏÀî¤Ë¤¢¤ë¼ùÌÚ¤ÎÈ²ºÎ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
º£·î£²Æü¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÏÀî¤Î¼ùÌÚ¤ÎÈ²ºÎ¡£
¸©Æâ¤Ç¤Ïº£Ç¯¡¢¥¯¥Þ¤Ë¤è¤ë¿ÍÅªÈï³²¤ä¿©³²¤Ê¤É¤¬Â¿È¯¤·¡¢¸©Ì±¤Î°ÂÁ´¡¦°Â¿´¤ò¶¼¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼òÅÄ²ÏÀî¹ñÆ»»öÌ³½ê¤Ç¤Ï¡¢¥¯¥Þ¤ÎÁá´üÈ¯¸«¤ä°ÜÆ°ÈÏ°Ï¤ò¶¹¤á¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤òÌÜÅª¤Ë²ÏÀî¤Ë¤¢¤ë¼ùÌÚ¤ÎÈ²ºÎ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¡¢È²ºÎ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿²ÏÀî¤Î¶á¤¯¤Ë¤Ï²Ì¼ù±à¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢²¼Î®¤Ë¤Ï±¿Æ°¸ø±à¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Â¿¤¯¤Î»ÔÌ±¤¬ÍøÍÑ¤¹¤ë»ÜÀßÉÕ¶á¤Ç¥¯¥Þ¤ÎÌÜ·â¤¬Áê¼¡¤¤¤À¤³¤È¤«¤é¤³¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ç¤ÎÈ²ºÎ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¼òÅÄ²ÏÀî¹ñÆ»»öÌ³½ê¡¡ÀÖÀî½ÐÄ¥½ê¡¡²¬Éô¸¡¡½ÐÄ¥½êÄ¹¡Öº£²ó¤ÎÂÐºö¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ÃÏ°è½»Ì±¤ÎÊý¤Î°Â¿´°ÂÁ´¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ì¤ÐÎÉ¤¤¡£²ÏÀî¤òÍøÍÑ¤¹¤ëºÝ¤Ë¥´¥ß¤ò¤¤Á¤ó¤È»ý¤Áµ¢¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤«¡¢¥¯¥Þ¤Î½ÐË×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤è¤¦¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡×
¼òÅÄ²ÏÀî¹ñÆ»»öÌ³½ê¤Ç¤ÏÍèÇ¯¤Î£²·î¤´¤í¤Þ¤Ç¼è¤êÁÈ¤ß¤òÂ³¤±¤ª¤è¤½£±¡¥£·¥Ø¥¯¥¿ー¥ë¤Î¼ùÌÚ¤òÈ²ºÎ¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢²ÏÀî¤Ç¤Î¥¯¥Þ½ÐË×¤òËÉ¤°¤¿¤á¡¢²ÏÀî¤Ë¤´¤ß¤ä¿©¤ÙÊª¤ò¼Î¤Æ¤Ê¤¤¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£