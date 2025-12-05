県は、鹿児島港本港区に計画する、スポーツ・コンベンションセンターについて、5年前の需要予測調査の結果が、今も「有効である」との考えを改めて示しました。5日の県議会で施設のニーズを調べる需要予測調査を 改めて行うべきだと迫る議員に対し、県は、現時点での必要性を否定しました。



自民党の長田議員はスポーツ・コンベンションセンターの需要予測調査の必要性を訴えました。





（自民党・長田議員）「やはりですね、知事。スポーツコンベンションセンターの新たな需要予測調査。これはするべきです。お答えください」県は、2020年度に新たな総合体育館について需要予測調査を行いました。コロナ禍の影響は一時的なもので需要は戻ると考え、メインアリーナの年間の利用日数は、プロスポーツが9日、コンサートは48日などと予測しました。改めて、調査すべきと迫った議員に対し県の担当者は――。（県・桑代観光・文化スポーツ部長）「スポーツ利用、多目的利用いずれでも令和2年度に実施した需要予測調査で見込んだ数字は、現時点でもおおむね有効であると確認しています」5年前の調査結果が「おおむね有効である」として今後、社会情勢の変化で需要が大きく変わることが見込まれる場合は、調査を検討したいとの考えを示しました。質問を終えた長田議員に聞きました。（長田議員）「（5年前の数字が今も有効であるとの考えを示しましたがいかがですか？）有効じゃないと思いますね。作っていくならば、しっかりした調査をしなければ、県民に対する指標として理解してもらうための大きな材料だと思っています」一方、県は、整備の財源については予算が県議会で認められた場合、「クラウドファンディングや企業版ふるさと納税、寄付金を募るなどあらゆる手段を講じたい」との考えを示しました。