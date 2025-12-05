八村塁に託したラストショットに「迷いはない」　2007年から続いた得点記録ストップもレブロンは「何もない。勝ったんだから」

八村は“師匠”に託されたラストショットを見事に沈めた(C)Getty Images

劇的な幕切れだ。

現地時間12月4日、NBAレイカーズの八村塁は、敵地スコシアバンク・アリーナで行われたラプターズ戦に先発出場。キャリア初の決勝ブザービーター3ポイントを決めるなど、34分57秒のプレータイムで12得点、3リバウンド、1スティールを記録し、123-120のチーム勝利に貢献した。

【動画】レブロンのラストパスから八村塁が3P！勝利を決めた劇的ブザービーターを見る

反響を集めているのは、120-120の同点で迎えた試合終了間際のプレーだ。ここでレブロン・ジェームズが完璧なパスを供給すると、左コーナーで待っていた八村が冷静に3ポイントシュート。そのままボールがリングに吸い込まれ、同時に試合終了を告げるブザーが鳴り響いた。

試合後、土壇場の判断を振り返っているレブロンは、「正しい方法でプレーしただけだ」と言及。現地放送局『Spectrum SportsNet』が取材映像を公開しており、冷静沈着な“キング”は、「常に正しいプレーをする。自分のやり方だ。そう教わり、キャリアの中でそうしてきた。迷いはない」と語っている。