サッカーJ3鹿児島ユナイテッドFCの最新情報をお届けするフライデーユナイテッドです。J3リーグを5位で終えたユナイテッド。J2昇格をかけ7日、運命のプレーオフ準決勝に挑みます。



リーグ戦終盤の4試合は勝ちに届かず、5位でシーズンを終えたユナイテッド。J2自動昇格には届きませんでしたが、プレーオフの権利を手にしました。プレーオフ準決勝の相手は、リーグ4位のテゲバジャーロ宮崎。アウェーの地で7日、戦います。





(鹿児島ユナイテッドFC 河村慶人選手)「SNSのサポーターの皆さんの投稿で、チケットがすぐ完売というのも流れてきた。アウェイにも関わらず来てくれるのは本当にサポーターの皆さんの熱意を感じますし、自分たちもそれに応える、それ以上のことをピッチで表現しないといけない」(鹿児島ユナイテッドFC 千布一輝選手)「みんなシーズン前からJ2に戻りたい、J2に昇格したい気持ちがあったので、それを表現できる場所が僕たちにはまだ残っている。それを実現させる、必ずこのチームをJ2に戻す熱い気持ちを持って戦いたい」( 相馬直樹監督)「38試合1年間のリーグ戦で5位ですから。3チームが昇格できるのに5位でチャンスがある本当にありがたい話」J3リーグは優勝した栃木シティと2位の八戸がJ2へ自動昇格。3位から6位の4チームが、J2昇格の残り1枠を争います。J2プレーオフ準決勝、宮崎との南九州ダービーは、7日午後3時キックオフです。勝てば決勝へ。引き分け、負けの場合はJ2昇格の道が断たれます。ユナイテッドは、今シーズン、宮崎とは1勝1分です。鹿児島から宮崎へ。声援を届けましょう。