2025年12月6日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2025年12月6日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
他人の言葉に敏感になりやすい日。今日は我慢が必要かも。
小さなトラブルの暗示。慌てると悪化するので、まずは落ち着いて。
ダマされやすい日。相手の表情をしっかり観察して、真実を見抜いて。
努力しても成果につながりにくい日。でも続けることで未来が開けそう。
失敗の中に成功のヒントあり。直感が示すことに注目してみて。
周囲に気を使い過ぎて衝突を招くかも。普段通りでOK。
何が起きても前向きに。努力さえすれば順調に物事が進む1日。
家族の予定と友人との約束がバッティングする予感。上手にやりくりして。
考えはすぐ言葉にして周囲に伝えると、幸運が舞い込む日に。
周囲へのサービス精神が吉。軽い冗談やダジャレで場を和ませて。
表現力が豊かに。言いたいことはどんどん口にすると運気アップ。
仲間とにぎやかに騒ごう。テンションが上がって気分爽快！
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)
12位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
他人の言葉に敏感になりやすい日。今日は我慢が必要かも。
11位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
小さなトラブルの暗示。慌てると悪化するので、まずは落ち着いて。
10位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
ダマされやすい日。相手の表情をしっかり観察して、真実を見抜いて。
9位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
努力しても成果につながりにくい日。でも続けることで未来が開けそう。
8位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
失敗の中に成功のヒントあり。直感が示すことに注目してみて。
7位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
周囲に気を使い過ぎて衝突を招くかも。普段通りでOK。
6位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
何が起きても前向きに。努力さえすれば順調に物事が進む1日。
5位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
家族の予定と友人との約束がバッティングする予感。上手にやりくりして。
4位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
考えはすぐ言葉にして周囲に伝えると、幸運が舞い込む日に。
3位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
周囲へのサービス精神が吉。軽い冗談やダジャレで場を和ませて。
2位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
表現力が豊かに。言いたいことはどんどん口にすると運気アップ。
1位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
仲間とにぎやかに騒ごう。テンションが上がって気分爽快！
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)