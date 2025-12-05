田んぼの神様を家に招き入れ、1年の豊作に感謝する農耕儀礼「あえのこと」が5日、石川県の奥能登の各地で行われました。

震災の影響で存続が危ぶまれる中、伝統を守り抜こうと、文化プロデューサーとして活躍する金沢の女性が動き出しました。

あえのことの様子「田の神様、今年は長い間ご苦労様でございました。今年も良い秋に豊作にさせてもらいありがとうございました。何もございませんが、どうぞご飯をお召し上がりください」

田の神様をもてなす「あえのこと」が執り行われた場所は、なんとボランティアが宿泊するインスタントハウスです。

田の神様が使う箸は栗の木を切って

石川県珠洲市三崎町高波。山の中には4日、住民たちの姿がありました。

Q．何をしている？

文化プロデューサー・澤田雅美さん「お箸迎えといって、栗の木を切るんですけど、明日のあえのことで神様が使うお箸…」

文化プロデューサーの澤田雅美さんは、かつてそれぞれの家で行われていたあえのことを復活させようと、地元住民と動き出しました。

文化プロデューサー・澤田雅美さん「震災にあって益々地域の人たちが文化より生活が第一優先となった時に、外の人である私が文化を継承するお手伝いが出来るんじゃないかな」

コメ作り50年の大ベテラン農家とボランティアの男性が初めての「あえのこと」

今回、田の神様を迎え入れるのは、珠洲で50年以上、コメを作り続ける浦野政行さんと、ボランティアとして現在は金沢市と珠洲市の2拠点で暮らす岡嶋健一さん。

2人ともあえのことを行うのは初めてです。

浦野政行さん「震災後ちゃんと農家もできて、米もとれて、その間には農家支援のボランティアに結構助けられたんで、そういう恩返しの意味を込めて」

岡嶋健一さん「こういった形で役が回ってくるのもご縁かなって来期もコメ作りさせて頂くので」「今回、高波で作られたお米を捧げられるのは良いことだなと楽しみにしています」

そして、5日、裃姿に身を包んだ浦野さんと岡嶋さんが田の神様をもてなします。

あえのことの様子「こちらは小豆飯でございます。おつけは豆腐の・・・」「お箸は栗の木のお箸でございます。どうぞお召し上がりくださいませ」

自宅が全壊した浦野さん。近所から間借りした納屋の中に海や山の幸を用意しました。

浦野政行さん「自宅がないんで、こういう所でも良いんかなと話をしたところでいいんじゃないですか？気持ちが大事なんでという事で、ちょっと緊張して上手く出来るかなというその思いが今抜けました」

岡嶋さんはインスタントハウスで「あえのこと」

一方、ボランティアが寝泊まりするインスタントハウスで田の神様をもてなした岡嶋さん。

岡嶋健一さん「僕らの住まいってなんだろうって、じゃあインスタントハウスでやってみても良いんじゃないかと思って、復興の為に建てられたインスタントハウス、能登の文化を継承するにあたりこういう伝統文化を継承できるのは面白い事で家屋がないからできないとかじゃなくてやり方しだいでできる」

文化プロデューサー・澤田雅美さん「当たり前にやっていた物をもう一度見直す事によって本来の奥底に眠っている意味を掘り出せたみたいな良いきっかけになったのではないかなと思います」

震災を経て形は変わったものの、昔ながらの伝統と田の神様への感謝の気持ちはいつまでも変わりません。