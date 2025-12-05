「たまらなくかわいい」田村淳、52歳バースデーの親子ショット公開「次女が首をチューチュー吸ってくるw」
元お笑いコンビ・ロンドンブーツ1号2号の田村淳さんは12月4日、自身のInstagramを更新。52歳の誕生日を迎えたことを報告しました。
また「次女が首をチューチュー吸ってくるw」ともつづり、次女が首元に顔を近付け、くすぐったそうに笑う田村さんの表情が最高に幸せそうです。さらに「52歳はさらにいろんなことに挑戦していこうと思います」と、これからの意気込みも語っています。
ファンからは、「お誕生日おめでとうございます」「娘ちゃんたち、大きくなってるー」「嬉しそうな顔していますね」「バースデーメッセージに書かれてる言葉泣きそう」「幸せですねぇ！そんな日がずっと続けばいいですね」「幸せエネルギー伝わって来ます」「たまらなくかわいい」「淳さんの“香那ちゃん”呼びにキュンとしました」と、祝福の声が多く上がりました。
「幸せエネルギー伝わってきます」田村さんは「52歳になりました 2人の娘からお手紙と手作りのプレゼント そして香那ちゃんと娘達からLEGOのプレゼント ありがとう」とつづり、1枚の写真を投稿。愛娘たちにぎゅっと抱きつかれ、満面の笑みのバースデーショットです。背景には「52」のバルーン、手には娘たちからの手作りプレゼント、そして目の前には妻と娘たちからのプレゼントだというレゴの大きな箱が。
長女とのハグショットを披露10月21日には「9歳の誕生日 我が家の恒例行事になった 走ってきた娘を抱き抱えるという謎行事」と、長女とのハグショットを公開していた田村さん。ファンからは、「幸せいっぱいですね」「走って来てる臨場感すごい」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)