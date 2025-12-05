「金が欲しくて」中高生6人が叩き割り盗んだ容疑の“ポケカ”公開 約80万円相当が被害に遭ったか 熊本
未開封のポケカ 売却されたポケカ
11月に熊本市で起きたポケモンカードの窃盗事件の被害品が公開されました。一部はすでに売却された可能性もあります。
ポケモンのキャラクターがデザインされた色とりどりの箱。透明のケースに入れられ、未開封のものもあります。
これらは全て、無人販売店から盗まれたものです。
逮捕されたのは中高生
この事件に関わったとして、11月27日までに逮捕された熊本県内の中学生や高校生を含む15歳から19歳の6人が逮捕されました。
6人の身柄は、12月5日、熊本家庭裁判所に送致されました。
その額「約80万円相当」か
6人は共謀して11月14日の午前1時半ごろ、熊本市中央区渡鹿の無人販売店に侵入し、ポケモンカード1箱、15万3000円相当を盗んだ疑いがもたれています。
防犯カメラには、ハンマーのようなもので商品ケースを躊躇なくたたき割る覆面姿の人物たちが映っていました。
警察の調べに対し6人は、「金が欲しくて盗みに入った」など容疑をおおむね認めているということです。
被害に遭った店などによりますと、盗まれたのはカード約30箱、約80万円相当とみられます。
警察は一部がすでに売却された可能性もあるとみて、犯行に指示役がいたかどうかなどについても調べる方針です。