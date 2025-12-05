未開封のポケカ 売却されたポケカ

11月に熊本市で起きたポケモンカードの窃盗事件の被害品が公開されました。一部はすでに売却された可能性もあります。

【写真を見る】中高生が盗んだポケモンカード

ポケモンのキャラクターがデザインされた色とりどりの箱。透明のケースに入れられ、未開封のものもあります。

これらは全て、無人販売店から盗まれたものです。

逮捕されたのは中高生

この事件に関わったとして、11月27日までに逮捕された熊本県内の中学生や高校生を含む15歳から19歳の6人が逮捕されました。

6人の身柄は、12月5日、熊本家庭裁判所に送致されました。

その額「約80万円相当」か

6人は共謀して11月14日の午前1時半ごろ、熊本市中央区渡鹿の無人販売店に侵入し、ポケモンカード1箱、15万3000円相当を盗んだ疑いがもたれています。

防犯カメラには、ハンマーのようなもので商品ケースを躊躇なくたたき割る覆面姿の人物たちが映っていました。

警察の調べに対し6人は、「金が欲しくて盗みに入った」など容疑をおおむね認めているということです。

被害に遭った店などによりますと、盗まれたのはカード約30箱、約80万円相当とみられます。

警察は一部がすでに売却された可能性もあるとみて、犯行に指示役がいたかどうかなどについても調べる方針です。