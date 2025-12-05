IMP.の基俊介が出演するRKB毎日放送「タダイマ！」の人気企画「IMP.基くんとバズーさんの福岡旅」が放送された。

RKBのイベント「カラフルフェス2025」で開催された「IMP.基俊介×バズーさん 1周年記念イベント」の模様からスタート。朝から集まった大勢のファンに対し、基は「いいお天気で皆さんとお会いできて本当に嬉しいですね」と感謝。イベントではこれまでの旅に関するクイズが出題され“カンニング”もしながら全4問に正解。会場を沸かせると「福岡に来させていただいてから1年が経ちました。皆さんから愛されるような存在になりたいと心から思ってます」とファンにメッセージを送った。「僕の本業はアーティストなのでぜひ皆さん、これからもIMP.一同よろしくお願いします」とグループ活動への熱い思いをアピール。「IMP.好きな人、手を挙げて」と聞き、一斉に手が上がると「福岡まじでバリ好き。好いとうよ」と福岡愛を叫んだ。

今回のロケではバズーさんの弟・バズ郎と共に藤崎商店街（福岡市早良区）へ。生活感あふれる商店街の雰囲気に基は「居心地が良くていいですよ」と笑顔。スイーツショップ「バニラビーンズ」では、28年続くという一番人気のシュークリームを試食し「めっちゃ美味しい！甘い」と絶賛。バズ郎が「クリームの中で眠るのが私の夢です」と語ると「意外とロマンチストなんだね」と返し、スタジオを笑いに包んだ。

次に訪れたのは、地域を守る紅葉八幡宮。100本のもみじが植えられている境内で、バズ郎の親父ギャグ「こうようを見に行こうよう」が飛び出すと「スベリ方も（お兄さんと）一緒ですね」と指摘。笑いを交えながら鋭い突っ込みを見せた。さらに、御朱印に日本初のAR（拡張現実）の仕掛けが隠されていると聞くと「どういうことですか。理解が追いつかないんですけど」と驚きを隠せない様子。スマートフォンをかざすと、画面の中に神様が登場する仕組みに「すごい」と興奮しつつ、新しい試みに感心していた。

初めてのバズ郎とのロケを終え「バズ郎くんともまた一緒に旅できたらいいな」と新たな旅へ意欲を見せた基。2年目に向けて視聴者の期待は高まるばかりだ。