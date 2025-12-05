¸«¤´¤í·Þ¤¨¤¿ºë¶Ì¡¦¶ÌÉß¿À¼Ò¤Î¶ä°É¤¬Èþ¤·¤¤¡¡Æ¬¾å¤Ë¤âÂ¸µ¤Ë¤â...¹¤¬¤ë²«¶â¿§¤Ë¤¦¤Ã¤È¤ê
¡Ö¶ÌÉß¿À¼Ò¤Î¶ä°É¤¬¸«º¢¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡ÚÏÃÂê¤Î¥Ý¥¹¥È¡Û¡Ö¤¹¤´¤¤åºÎï¡×¡ÖÀä·Ê¡ª¡×¡Ä3.6Ëü É½¼¨¤Îàºë¶Ì¤Î½©á¤ò¸«¤ë
¤½¤ó¤Ê¥Ý¥¹¥È¤¬X¾å¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
X¥æ¡¼¥¶¡¼¤Îmari¡Ê¡÷mariphoto16¡Ë¤µ¤ó¤¬2025Ç¯11·î20Æü¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢³ýÉø¤²°º¬¤Î·úÊª¤Î¼Ì¿¿¡£
¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤Ð¤æ¤¤¤Ð¤«¤ê¤Î²«¶â¿§¡£¸«¾å¤²¤ì¤Ðµ±¤¯¶ä°É¤ÎÍÕ¡¢Â¸µ¤Ë¤Ï²«¿§¤¤å°Ýß¡£¤Þ¤µ¤Ë½©¤ÎÀä·Ê¤À¡£
¤³¤Î·úÊª¤Ï¡¢ºë¶Ì¸©²Ã¿Ü»Ô¡Ö¶ÌÉß¿À¼Ò¡×¤Î¿À³ÚÅÂ¡£1836Ç¯¤Ë·úÎ©¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¶ÌÉß¿À¼Ò¿À³Ú(¹ñ»ØÄê½ÅÍ×Ìµ·ÁÌ±Â¯Ê¸²½ºâ)¤¬ÊôÇ¼¤µ¤ì¤ë¾ì½ê¤À¡£
»£±Æ¼Ô¡¦mari¤µ¤ó¤Ï¡¢ºòÇ¯¹ÈÍÕ¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ù¤¯¡¢º£Ç¯11·î20Æü¤ËºÆË¬¡£
¡Öº£Ç¯¤ÏÎÉ¤¤¹ÈÍÕ¤Ç¸«¾å¤²¤Æ¤â¥¤¥Á¥ç¥¦¡¢Â¸µ¤â¥¤¥Á¥ç¥¦¤ÇÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¶ÌÉß¿À¼Ò¡¢ËÜÅÂ¤â¸«»ö¤Ê²«¶â¿§
»£±Æ»þ¤ÏÂÀÍÛ¤Î¸÷¤¬¤¦¤Þ¤¯Æþ¤ë¤è¤¦¤Ë°ÌÃÖ¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¬¤é²¿ÅÙ¤âÄ©Àï¤·¡¢¸«»ö¤Ë¶ä°É¤ÎÈþ¤·¤µ¤òÂª¤¨¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
¤³¤Î¼Ì¿¿¤Ë¡¢X¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï
¡Ö¤¹¤´¤¤åºÎï¡×
¡ÖÀä·Ê¡ª¡×
¡Ö½©¤Î¶ä°É¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â²º¤ä¤«¤Ç²¹¤«¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤è¤Í¡¢¤¼¤Ò°ìÅÙ¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢mari¤µ¤ó¤ÏÊÌ¤ÎÅê¹Æ¤Ç¶ÌÉß¿À¼Ò¤ÎËÜÅÂ¤ÎÍÍ»Ò¤â¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Á¤é¤âµ±¤¯¤è¤¦¤ËÁ¯¤ä¤«¡£
°ìÇ¯±Û¤·¤ÎÁÛ¤¤¤Ë±þ¤¨¤Æ¡¢¶ä°É¤¬²«¶â¤ÎÇï¼ê¤òÂ£¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¡Ê¥é¥¤¥¿¡¼:Met¡Ë