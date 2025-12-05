米世界最大格闘技「UFC」は6日（日本時間7日）、米ラスベガスのT−モバイル・アリーナで開催される。米総合格闘技UFCのフライ級5位平良達郎（25＝THE BLACKBELT JAPAN）は同級2位の元同級王者ブランドン・モレノ（31＝メキシコ）と5分3ラウンドで対戦する。モレノ戦で勝利し、王座挑戦アピールしたいところだ。

4カ月ぶりの試合に平良は「8月に試合していいスパンで試合が決まって、11月か12日に試合がしたいなと思っていた。米国、沖縄合宿といい練習ができてます」とモレノ戦へ向けてデンバーで2週間、沖縄で4週間、再びデンバーで5週間と米国と沖縄でいい調整ができた。とくにモレノが相手でボクシングを中心に打撃の強化。さらに「自分の強みのバックチョーク」を試行錯誤しながらモレノ対策を含めて練習を積んできた。

注意点は「（24年11月のアミル・）アルバジ戦、（25年3月のスティーヴ・）エルゼグ戦を見ても、ボクシングの強さ、低い体勢からもしっかり振ってきているので、自分が想像しているよりもカレのパンチは伸びてくる」と打撃を最も警戒している。

同興行ではUFCフライ級王座戦も組まれ、平良が勝てば、ベルト挑戦も見えてくる。「パントージャとは戦いたいですし、これ勝ったらもしやということを思わせるような戦いをしないといけない。平良ならいけるという試合をしたい」とやる気十分だ。

フライ級は9年ぶりに11月には堀口恭司が復帰し鮮やかな勝利を飾った。試合は観戦し、堀口の印象には「強かったな。強い選手が帰ってきたな。11位ですが、ああいう試合をするのはさすが堀口選手だなと思いました」と感心する。とくにフライ級で日本人最上位。「意識はしますね。モレノに集中して、周りはあまり見てない。日本人で（王者の）パントージャに挑戦するには大きな試合。全世界に見られているという意識はします。次に椅子を懸けた戦いでもある」と平良にとって大きく飛躍するために負けられない。