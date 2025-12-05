ＮＨＫは５日、公式サイトを通じて、大みそかに放送される「第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦」に、ロックバンド「ＲＡＤＷＩＭＰＳ」が白組代表として出場することを発表した。

ＮＨＫは「『第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦』にＲＡＤＷＩＭＰＳの出場が決定しました」と発表。続けて「今年１１月にメジャーデビュー２０周年を迎えたＲＡＤＷＩＭＰＳ。ジャンルに捉われない音楽性と恋愛から死生観までを哲学的に、情緒的に描いた歌詞で、思春期を過ごす世代を中心に幅広い層に大きな支持を受けてきました。４年ぶりに発表したニューアルバムがチャート１位を獲得、彼らが手がけたＮＨＫの連続テレビ小説『あんぱん』の主題歌『賜物』も大きな話題になりました」と説明した。

また、当日のパフォーマンスについては「２０１９年以来となる紅白のステージではメジャーデビュー２０周年を記念したメドレーを披露します。ぜひお楽しみください」としている。

ＲＡＤＷＩＭＰＳは、２０１６年（第６７回）、１９年（第７０回）の過去２回紅白に出演している。今回３度目となる出場に「大好きな『あんぱん』に、ぱんぱんの感謝と愛を込めて演奏させて頂きます。バンドとしてもメジャーデビュー２０周年の節目に、出場できることを嬉しく思います。よろしくお願いします」と喜びのコメントを記した。