ÌðÉô¹ÀÇ·¡¡²Æ¤ËSnow Man°¤ÉôÎ¼Ê¿¤ÎÁ°¤ÇÀÖ¤ÃÃÑ¡ÖÇ¯Ëö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¡×¤ÎÌðÉô¹ÀÇ·¤¬£´Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡×¤Ë½Ð±é¡££Ó£î£ï£÷¡¡£Í£á£î¡¦°¤ÉôÎ¼Ê¿¤ÎÁ°¤ÇàÀÖ¤ÃÃÑá¤ò¤«¤¤¤¿¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡°¤Éô¤È¶¦±é¤·¤¿¡ÖÄ»¿Í´Ö¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¤ÎÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÌðÉô¤Ï¡Ö±é¼Ô¤ÏÂç¤¤Ê¥í¥±¥Ð¥¹¤Ë¾è¤Ã¤Æ°ÜÆ°¤¹¤ë¤Î¤Í¡£¤Ç¡¢¸«¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤ëÃæÇ¯¤Î½÷À²¿ÁÈ¤«¡¢¤³¤Ã¤Á¤Ë¥Ð¡¼¤Ã¤Æ¼ê¿¶¤Ã¤Æ¤Æ¡£¡Ø¤¢¡¢²¶¸«¤¨¤Æ¤ó¤Î¤«¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¡¢Ãæ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤Æ¡£¸ý¤â¡ØÌðÉô¤Á¤ã¤ó¡ª¡¡ÌðÉô¤Á¤ã¤ó¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡£´°Á´¤Ë²¶¤ä¤Ê»×¤Ã¤Æ¡¢¡Ø¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Ù¸À¤¦¤Æ¼ê¿¶¤Ã¤Æ¤Æ¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¼ê¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤¤¤ë½÷À¤ÈÌÜ¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¡Ö¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤È¥º¥ì¤Æ¤ë¤Ê¤¢¡Ù¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¸å¤í¸«¤¿¤é¡¢£Ó£î£ï£÷¡¡£Í£á£î¤Î°¤Éô¤Á¤ã¤ó¤ä¤Ã¤Æ¤ó¡£¤¦¤ï¡¢ÃÑ¤º¤Ã¡Ä¤³¤ì¤ÏÃÑ¤º¤«¤·¤¤»×¤Æ¡£¤Ç¡¢°¤Éô·¯¤Ïµ¤¤Å¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤Í¤ó¡¢¤½¤ì¤Ë¡£¤Ç¡¢²¶¡¢¥Ñ¥Ã¤Æ¸å¤í¸«¤Æ¡¢µ¤¤Å¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é²¶¤âÌÛ¤Ã¤Æ¡¢Á°¸þ¤¤¤Æ¡£¤Ç¤â¡¢²¶¡Ø¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Æ¤ë¤«¤é¡¢¤Ê¤ó¤«¡Ø°¤Éô·¯¡¢Â¿Ê¬¸«¤Æ¸«¤Ì¤Õ¤ê¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤Ê¡Ä¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤ÈÆ¬¤ò¤«¤¤¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤Ç¡¢²¶àÌðÉô¤Á¤ã¤óá¤Ã¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¤¢¤ó¤Þ¸À¤ï¤ì¤Ø¤ó¤Ê¤¢»×¤Ã¤Æ¡£àÌðÉô¤Ã¤Áá¤ä¤«¤é¡×¤È¤¢¤È¤Çµ¤¤Å¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö´°Á´¤Ë£Ó£î£ï£÷¡¡£Í£á£î¤Î°¤Éô·¯¤Î¤³¤È¤ä¤Ã¤¿¡£ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡×¤ÈÀÖÌÌ¡£¡Ö¤¢¤ì¤Ï¤Í¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÇ¯Ëö¤Îº£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡£²Æ¤Î½ÐÍè»ö¤ä¤±¤É¡×¤È¸ª¤òÍî¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ìÁêÊý¤Î²¬Â¼Î´»Ë¤â¡Ö¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¡£°¦ÁÛ¤Õ¤ê¤Þ¤¤¤È¤¤¤¿Êý¤¬¤¨¤¨¤«¤é¡£¾ì°ã¤¤¤Ç¤â¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤À¤Ã¤¿¡£