¡Ú°ËÀªºê¥ª¡¼¥È¡¦£Ç¶¥ì¥¸¥§¥ó¥É£Ã¡Û¿¹³î¹Ôà¥¹¥¿¡¼¥È¹¶Àªá·è¤Þ¤Ã¤Æ£±Ãå¡Ö¥Ó¥Ó¤é¤º¤¤¤Ã¤¿¡×
¡¡°ËÀªºê¥ª¡¼¥È¤Î£Ç¶¡Ö¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥«¥Ã¥×¡×¤Ï£µÆü¡¢½à¡¹·è¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¿¹³î¹Ô¡Ê£µ£±¡áÀî¸ý¡Ë¤Ï£±£±£Ò½à¡¹·è¾¡Àï£Á¤Ç£±Ãå¡££²ÆüÌÜ¤Î£¶Ãå¤«¤é´¬¤ÊÖ¤·¡¢½à·è¾¡Àï¤Ë¿Ê¤ó¤À¡£
¡¡ÎëÌÚ¾¸÷¤Î¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¤ÇºÆÈ¯Áö¤È¤Ê¤Ã¤¿£²²óÌÜ¡¢¹¥¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç£²£°ÀþÀè¼ê¤È¤Ê¤ë£´ÈÖ¼ê¤Ë¤Ä¤±¡¢ÁÇÁá¤¤¹¶¤á¤ÇÉâ¾å¡££´¼þ²ó¤Ç´ä¾ÂÌ÷Ïº¤òÈ´¤¡¢ÀèÆ¬¤òÃ¥¼è¡£¹â¶¶¹×¤ÎÌÔ¹¶¤ò¿¶¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥¹¥¿¡¼¥È¤Ï£²²ó¤È¤âÀÚ¤ì¤¿¡£¥Ó¥Ó¤é¤º¤¤¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡Ê¥³¥ó¥Þ£°£·¡Ë¤ÏÁá¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬¸«¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡×¤È¥¹¥¿¡¼¥È¤Ë¾¡Éé¤ò¤«¤±¤¿¤³¤È¤¬ÁÕ¸ù¤·¡¢¹¥Å¸³«¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¡£¡Ö¥¨¥ó¥¸¥ó¤â¥Ø¥Ã¥É¼þ¤ê¤ò°·¤¤¡¢¤À¤¤¤Ö¤¤¤¤¡£¼êÁ°¤Î´¶¤¸¤Ï¤¤¤¤¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ë¡£¤Ç¤â¡¢¤â¤¦¾¯¤·Àè¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¡×¤È¾åÀÑ¤ßµá¤á¼ê¤Ï²Ã¤¨¤ë¤¬¡¢°¦µ¡¤Ï¤¤¤¤¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë¡£
¡Ö½à·è¤â¥¹¥¿¡¼¥È´èÄ¥¤ë¡×¤È£³ÆüÌÜÆ±ÍÍ¤Î¹¥Å¸³«¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢£²£°£²£³Ç¯¤ÎÁ°¡¹²ó°ÊÍè¤È¤Ê¤ëÅöÂç²ñÍ¥½Ð¤òÁÀ¤¦¡£