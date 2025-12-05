【東京駅】話題のドーナツショップ「ランディーズドーナツ」が東京ギフトパレット店をオープン！オープン記念限定ドーナツ＆グッズも
「ランディーズドーナツ 東京ギフトパレット店」限定メニューをチェック
ロサンゼルスで創業した大人気ドーナツ店が「ランディーズドーナツ 東京ギフトパレット店」として2025年12月9日（火）にオープン！
東京駅の八重洲北口改札を出てすぐに立地する「東京ギフトパレット」内のテイクアウト専門店です。
グランドオープン記念メニューや限定グッズが登場しているので要チェック。さらに、オープンから12月11日（木）までの3日間限定で、一番人気の「グレイズドレイズド」1個を各日先着100人にプレゼントするオープニングキャンペーンを実施予定だそう。気になる人はぜひ行ってみて。
グランドオープン記念メニューや限定グッズ
「オレンジテキサス ブルーホワイトスプリンクルズ（ORANGE TEXAS BLUE WHITE SPRINKLES）」 580円
「ランディーズドーナツ」商品の中でも最大サイズ（直径約1.5倍）の「テキサス（TEXAS）」ドーナツです。さわやかなオレンジチョコをコーティングし、さらにブルーとホワイトのスプリンクルを散りばめました。見た目も味わいも楽しめる一品。
「ホワイトチョコレート ホリデーシーズンレイズド（WHITE CHOCOLATE HOLIDAY SEASON RAISED）」 550円
ホワイトチョコレートコーティングに、ピスタチオとフリーズドライいちごをトッピングしました。白・緑・赤の彩りで、ホリデー気分なドーナツです。
「ストロベリー クロンディ（STRAWBERRY CRONDY）」 550円
サクサクのクロワッサン生地をドーナツ状に成形し、いちごのチョコレートとフリーズドライいちごをトッピングしたかわいいドーナツです。
※販売期間：2025年12月9日（火）〜2026年1月末日（予定）
「テイクアウトバッグブルー（S）（TAKEOUT BAG BLUE S SIZE）」 1200円
ドーナツが4個入るテイクアウトバッグです。手土産などにも最適です。
※ 販売期間：2025年12月9日（火）〜なくなり次第終了
人気のレギュラーメニューのラインナップもご紹介
クラシック
定番のグレイズドやシュガードーナツなど、最もシンプルなドーナツ。甘すぎない素朴な味わいです。
「グレイズドレイズド（GLAZED RAISED）」 360円
ふんわりとした軽い食感の伝統的なイーストドーナツに、甘くて艶やかなシュガーグレイズをコーティングした人気NO.1のドーナツです。バランスの取れた甘さが長く愛されている理由です。
「ピンクスプリンクルズ アイスケーキ（PINKSPRINKLES ICED CAKE）」 380円
しっとりとしたケーキ生地のドーナツに、鮮やかなピンクのアイシングとスプリンクルをトッピングした、かわいさと遊び心の詰まったケーキドーナツです。
デラックス
贅沢なトッピング（チョコレート、ナッツ等）やフレーバー等、甘さや食感にアクセントが加わったドーナツシリーズ。
「シナモンシュガーツイスト（CINNAMON SUGAR TWIST）」 440円
ふんわり食感のねじり形状のドーナツをシナモンパウダーで仕上げた一品。香り高いシナモンの風味が楽しめるドーナツです。
「ピンクレイズドスプリンクルズ（PINK RAISED W/SPRINKLES）」 440円
ふんわり食感と鮮やかなピンクのコーティングにカラフルなスプリンクルをトッピングしました。
ファンシー
クラシックよりもボリュームがあり、視覚的にも楽しめるデコレーション（カラフルなアイシング、ホイップクリーム、フィリング入り等）が華やかなドーナツシリーズ。
「抹茶レイズド（MATCHA TEA RAISED）」 480円
大きめなふんわり食感ドーナツに、少し苦味のある抹茶がアクセントになっています。
「ストロベリージェリーフィルド（STRAWBERRY JELLY FILLED）」 480円
ふわふわ食感の甘くてフレッシュないちごジャムがたっぷりと詰まった魅力的なドーナツです。
プレミアム
高級感のある食材（チョコチップやクッキー、マシュマロ、ガナッシュ等）やユニークなフレーバーを使用したリッチなドーナツシリーズ。
「スモアズレイズド（S’MORES RAISED）」 550円
米国の伝統的なスモア（焼きマシュマロ）をイメージして作られた、ボリュームのあるドーナツです。お土産に最適です。
「チョコレートキャンディ レイズド（CHOCOLATE CANDY RAISED）」 550円
カラフルなチョコレートキャンディがたっぷりとトッピングされた、見た目も楽しい魅力的な一品、ランディーズの定番人気商品です。
「ベーコンメープル ロングジョン（BACON MAPLE LONG JOHN）」 550円
ふんわり食感の棒状ドーナツに、メイプルアイシング、その上に塩味と香ばしさが広がるカリカリベーコンをオン。あまじょっぱさがたまらないドーナツです。
「ホワイトチョコロングジョンカラメルビスケット（WHITE CHOCOLATE LONG JOHN W/CARAMEL BISCUIT）」 550円
ふわっとしたロングジョンにホワイトチョコをコーティング。サクサクのカラメルビスケットを散りばめて、仕上げにビスケットがまるごと1枚をトッピングされた豪華なドーナツです。
「ベアクロー（BEAR CLAW）」 550円
薄く伸ばした生地にりんごとシナモンの風味豊かなフィリングを包んだ、縦・横のサイズ約12cmのクマの爪をイメージした形のドーナツです。
「ランディーズラウンズ（RANDY’S ROUNDS） バラエティミックスセット 4個」 620円
直径約5cmの見た目にも楽しいカラフルな丸型ドーナツ4個セットです。
※セット内容については在庫状況により変更になる場合があります。
今話題の「ランディーズドーナツ」をぜひ東京駅でもゲットしてみてくださいね！
■ランディーズドーナツ 東京ギフトパレット店
住所：東京都千代田区丸の内1-9-1 1F 東京駅八重洲北口改札を出てすぐ
TEL：なし
営業時間：9時30分〜20時30分、土・日曜、祝日は9時〜20時30分
定休日：東京ギフトパレット」に準ずる
Text：のじょ
●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。
●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。