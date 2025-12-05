松下奈緒、朝ドラ「まんぷく」姉妹役・内田有紀との2ショット公開「仲良しで微笑ましい」「本当の姉妹みたい」
【モデルプレス＝2025/12/05】女優でミュージシャンの松下奈緒が5日、自身のInstagramを更新。2018年度後期放送のNHK連続テレビ小説「まんぷく」で共演した女優の内田有紀との2ショットを公開し、注目を集めている。
【写真】朝ドラ姉妹役の貴重2ショット
松下は「咲ねーちゃんこと内田有紀さんにお越しいただきました」と自身がナビゲーターを務めるラジオ番組「KENEDIX CROSSROADS」（J-WAVE／毎週金曜24:30〜25:00）に、「まんぷく」で松下演じる香田克子の姉・小野塚咲を演じた内田がゲストで出演することを報告。松下と内田が満面の笑みでピースをする仲睦まじい2ショットを公開した。
この投稿にファンからは「本当の姉妹みたい」「美人姉妹で尊い」「仲良しで微笑ましい」「最強の2ショット」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】朝ドラ姉妹役の貴重2ショット
◆松下奈緒、内田有紀との仲良しショット公開
松下は「咲ねーちゃんこと内田有紀さんにお越しいただきました」と自身がナビゲーターを務めるラジオ番組「KENEDIX CROSSROADS」（J-WAVE／毎週金曜24:30〜25:00）に、「まんぷく」で松下演じる香田克子の姉・小野塚咲を演じた内田がゲストで出演することを報告。松下と内田が満面の笑みでピースをする仲睦まじい2ショットを公開した。
◆松下奈緒の投稿に反響
この投稿にファンからは「本当の姉妹みたい」「美人姉妹で尊い」「仲良しで微笑ましい」「最強の2ショット」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】