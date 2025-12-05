推しに囲まれた毎日が尊い♡ Ray読者が語る【推し活アイデア】をリサーチ！

推しで埋め尽くしたお部屋、自分史上いちばん可愛い姿、ちょうどいい距離感、寿命が延びるライブ時間…。オタク女子たちのリアルな声から、インテリア・自分磨き・メンタル・現場それぞれの推し活アイデアを4つご紹介。今日からあなたの推しライフももっと尊くなるはず♡

ぷりかわ乙女の推し活A to Z わたしと推しの幸せな世界線♡ 推しにときめいた瞬間や、推し友との楽しい時間など、思わず語りたくなるみんなのリアルな推し活事情をリサーチ！ Ray♥Influencerによる推し活あるあるシーンの再現や、Ray読者のリアルな推し活の思い出写真とともに、イマドキガールの推し活の楽しみ方をお届けします。 協力してくれたのは...... 阿部美鈴さん（Ray♥Influencer） 芹沢清花さん（Ray♥Influencer） 町さくらさん（Ray♥Influencer） 中林奈々さん（Ray♥Influencer）

【I】推しで埋め尽くされたお部屋が、最高の幸せ空間♡ Interior〈インテリア〉 部屋にものが増えるのってあんまりうれしくないことだけど、推し活で増えていくグッズたちで埋まっていくのは別！ 帰宅して推しと目があうと疲れが吹き飛ぶし、最新グッズを手に入れるたびに推しをまつったコーナー＝祭壇を更新する作業も至福のひととき。 推し活コメント 「受験期間は泣く泣く推し活を我慢。あえて部屋の勉強スペースまわりに推しを飾って、推しに応援してもらっている気分になって乗り切りました」Iさん（大学1年） 「休日になると推しキャラのグッズを並べた棚の前に座って、漫画を読んだりアニメを見たり。推しに思いっきり浸れて最高です！」Kさん（大学2年）

Check! 【J】毎日可愛いを更新して推しの瞳に映るにふさわしい自分をめざす！ Jibun-migaki 〈自分磨き〉 女のコは恋をするとキレイになるって言われてたけど、令和は推し活で可愛くなるが新常識！ 現場に行くときは事前に美容院やネイルサロンでケアし、前夜はパック。当日のヘア＆メイクに2時間以上かけるなんてコも。推しの存在が自分磨きにつながってる！ 推し活コメント 「女性アイドルの推しのアー写と同じ髪型にしたくて、ヘアアレを猛練習。編み込みやウエーブ巻きなど、今ではどんなヘアアレも再現できるほど技術が上がりました」Rさん（大学2年） 「カムバのたびに推しの新ビジュに刺激をもらって、自分磨きへの意欲もアップ！推しがブランドミューズを務めるコスメと同じものを買ってメイク研究をしてます」Nさん（大学4年） 現場入りする日の朝は崩れない前髪を入念にセット

Check! 【K】友だちみたいな距離感も遠くから眺めるだけの距離感もどっちも楽しい♡ Kyorikan〈距離感〉 推しとの理想の距離感って人それぞれ。近ければ近いだけうれしいコもいれば、遠くから眺めていたいという崇拝型のコも。 推しから幸せをもらえて、自分なりに推しへの愛を届けられる。そんなベストな距離感を見つけることが、推し活を楽しむひとつのコツなのかも。 推し活コメント 「チェキ会では、わたしの目を見て話しかけてくれてるけど、パーテーションがあるから触れられはしない。この絶妙な距離感が尊い！」Kさん（大学1年） 「女のコの推しから友だちと話すテンションで接されるとうれしくて、近くで会えるお話し会に積極的に参加してます。でも男のコの推しには近づきたくない派。手の届かない存在だからこそカッコよく見えるんです」Aさん（会社員・24才） パーテーション越しの距離さえ愛おしい♡

【L】 推しのライブに行くたび寿命が延びる！ Live〈ライブ〉 推しの歌声やパフォーマンス、キラキラオーラを直接浴びられるライブほど幸福度が高まる場はない！ ライブ後も1週間くらいはパワーがみなぎって、仕事がはかどるなんて声も。実際に海外では、音楽ライブに行くと寿命が延びるという研究結果も発表されているとか。 推し活コメント 「ライブ開催発表の時点でもう幸せ♡ 少しずつ解禁される情報を追い、曲を聞き込んでる時間にもテンション上がります」Sさん（大学3年） 「生歌＆生バンドで奏でられる曲を聞けるライブは格別。でも音楽だけじゃなく、MC中の深く心に刺さる言葉もわたしの生きる糧なんです！」Cさん（自営業 ・25才）

