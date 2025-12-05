【トミカ博 in NAGOYA ～トミカの今、全部見せます～】 開催会場： 吹上ホール 住所：〒464-0856 愛知県名古屋市千種区吹上2丁目6-3 開催時間： 土日 9時30分～16時(最終入場=15時30分まで) 平日10時～16時(最終入場=15時30分まで) ※最終日21日は、15時閉場(最終入場＝14時30分)

中京テレビ放送は、イベント「トミカ博 in NAGOYA ～トミカの今、全部見せます～」を12月12日より愛知県名古屋市の吹上ホールにて開催する。前売入場券は大人(中学生以上)が1,300円、子ども(3歳～小学生)が900円。

会場では巨大ジオラマの展示やボールプールやフォトスポットが登場する。また、「トミカつり」で欲しいトミカを釣り上げたり、「トミカ組立工場」では選んだパーツを組み立ててくれたり、アトラクションも登場する。

会場内で遊べる「トミカビーム」は更にパワーアップ。イベント記念商品の販売も実施する。

入場記念トミカ

※有料入場者のみ/無料入場の方を除く

※入場記念品は生産上の都合等により、直前に変更になる場合がございます。

※写真はイメージです。デザイン・色等変更になる場合がございます。

トミカビーム

会場内にあるトミカビームのマークに向かってスイッチをオンにすると、展示物が動いたり、光ったり音がなったりする。

トミカ展示

フォトスポット

トミカ組立工場/トミカつり

※別途有料アトラクションチケットが必要です。

チケット情報

入場料金：

(1)前売入場券：大人(中学生以上)1,300円 子ども(3歳～小学生) 900円

販売期間：10月1日～12月11日

(2)当日入場券：大人(中学生以上)1,400円 子ども(3歳～小学生)1,000円

販売期間：12月12日～12月21日

※全て税込金額

※2歳以下は入場無料

※再入場不可

※小学生以下のお子様は、必ず保護者同伴(要入場券)のうえ、ご入場下さい。

お子様のみでのご入場は、ご遠慮いただいております。

※上記料金には入場記念品を含む。(有料入場者のみ/無料入場の方除く)

※イベント会場内の状況により、ご入場をお待ちいただく場合がございます。

※キャンセルについて

チケットのキャンセルは出来かねますので、あらかじめご了承ください。

※障がい者対応につきまして

・障がい者ご本人は、入場券が必要となります。ただし、各種障がい者手帳をお持ちの方1名に対して「介助者1名に限り無料」でご入場いただけます。(障がい者お一人の場合も、入場券が必要となります。)

・会場入場時に、「身体障がい者手帳」「療育手帳」「精神障がい者保健福祉手帳」のいずれかをご提示ください。ご提示いただけない場合は、有料で入場いただくことになりますので、あらかじめご了承ください。入場記念品は、有料入場者のみのお渡しとなります。

