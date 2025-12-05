【スターバックス】抹茶の新しい楽しみ方！自宅で本格抹茶体験♡

スターバックスが新たに提案する、抹茶のイノベーション！2025年12月13日（土）より『スターバックス® TEAVANA™ 宇治抹茶＆和三盆スティック』や『スターバックス® TEAVANA™ 石臼抹茶』が発売。これらの新商品は、「スターバックス リザーブ® ロースタリー 東京」のTEAVANA™ バーや「スターバックス ティバーナストア 銀座マロニエ通り」で味わえる抹茶体験を、自宅でも楽しんで♡

スターバックスの抹茶イノベーション



スターバックスは、2001年の「抹茶 クリーム フラペチーノ®」から始まり、2006年に「抹茶 ティー ラテ」など、抹茶の新しい楽しみ方を次々と提案してきました。

今回、新たにご自宅でも楽しめる抹茶ビバレッジとして『スターバックス® TEAVANA™ 宇治抹茶＆和三盆スティック』と『スターバックス® TEAVANA™ 石臼抹茶』が登場。

いずれも「スターバックス リザーブ® ロースタリー 東京」のTEAVANA™ バーや「スターバックス ティバーナストア 銀座マロニエ通り」で提供している上質な抹茶を使用しています。

これにより、店舗でしか体験できなかった本格的な味わいを、自宅で気軽に楽しめるようになりました♪

本格的な抹茶を手軽に楽しむ方法



『スターバックス® TEAVANA™ 宇治抹茶＆和三盆スティック 5本入り』

『スターバックス® TEAVANA™ 石臼抹茶 （缶入り/30g）』30g （缶入り）

『スターバックス® TEAVANA™ 宇治抹茶＆和三盆スティック』は、宇治抹茶と和三盆を合わせた、上品な甘みと豊かな風味を楽しめるアイテム。

ミルクを加えるだけで、まるで店舗で味わう抹茶ティーラテのような本格的な味わいが自宅で楽しめます。

普通のミルクはもちろん、無脂肪乳を使えば、抹茶本来のボディと香りが一層際立ちます。

また、『スターバックス® TEAVANA™ 石臼抹茶』は、石臼で丁寧に挽かれた宇治抹茶を使い、本格的な抹茶を楽しむことができます。

抹茶を点てる道具「抹茶碗」や「茶筅」もセットで販売され、ギフトにもぴったりです♪

限定商品で特別なティータイムを



TEAVANA® 抹茶碗 白

茶筅 八十本立

TEAVANA™ キャンディー 石臼抹茶 ティー ラテ

TEAVANA™ キャンディー ピーチ トランクイリティ

スターバックスからは、抹茶だけでなく、TEAVANA™の茶葉を使ったオリジナルキャンディーも登場！

「TEAVANA™ キャンディー 石臼抹茶 ティー ラテ」や「TEAVANA™ キャンディー ピーチ トランクイリティ」は、ティーの風味を楽しめるユニークな商品です。

キャンディーを舐めながら、リラックスしたひとときを楽しんでみてはいかがでしょうか。

価格も手頃で、プレゼントにも最適です。これらの新商品は、2025年12月13日（土）より販売開始、全国24店舗で購入可能です♪

自宅で味わう本格抹茶の世界



スターバックスが提供する『スターバックス® TEAVANA™ 宇治抹茶＆和三盆スティック』や『スターバックス® TEAVANA™ 石臼抹茶』で、自宅でも本格的な抹茶体験を楽しんでみませんか？

石臼で丁寧に挽かれた抹茶の味わいは、日常をちょっと贅沢に彩ってくれます♪また、抹茶を使ったオリジナルキャンディーなど、ティータイムをさらに特別にしてくれるアイテムも登場。