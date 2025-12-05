政府・与党は２０２６年度の税制改正で、出国時に徴収している国際観光旅客税（出国税）について、現行の１人１０００円から３０００円に引き上げる方向で調整に入った。

税収の増加分を、観光振興やオーバーツーリズム（観光公害）対策に充てる計画だ。

自民党の観光立国調査会が提案した、ビジネスクラス以上の座席の利用者から１人５０００円を徴収する案は、見送る方向となっている。人によって出国税が異なると、航空会社など現場での事務負担が大きくなると判断した。

２４年度の出国税による税収は、訪日客の増加で前年比１・３倍の５２５億円だった。税額を１人３０００円に引き上げた場合、単純計算で１５００億円規模に増える。観光客の急増で、地元住民の生活への悪影響や環境破壊などが懸念されており、増収分を対策費などに充てることが検討されている。

出国税は、日本を出発する航空機などのチケット料金に上乗せされ、国籍を問わず徴収している。与党内では、日本人の海外旅行を妨げないよう、代わりにパスポートの取得手数料の引き下げなどを求める声が上がっている。