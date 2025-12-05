グラビアアイドルの都丸紗也華による『SPA! グラビアン魂デジタル写真集 都丸紗也華「都会の大人のイイ女」』（発売中）の誌面カットが公開されました。本作は、週刊SPA!名物グラビアコーナー『グラビアン魂』で紹介しきれなかったカットを、ふんだんに盛り込んだデジタル写真集です。



【写真】高級感漂う椅子に腰かける都丸紗也華さん

高級感漂う椅子に腰をかける艶やかなカットが表紙に採用されており、圧巻のグラビアポーズで読者を誘います。レオタードの様な衣装のまま階段を上がる斬新なカットも届き、モデルとしての堂々たる容貌と表現力が魅力的です。



至近距離で撮られた横向きカットでは、すらっとした身長とヒップ、豊満でまん丸のバストの形がくっきり。「これぞグラビア！」と称賛したくなるほどのパフォーマンスを披露しています。つい触れたくなる柔らかな美バストは国宝級。進化し続ける極上ボディは必見です。（提供：週刊SPA!編集部 撮影：三浦憲治 ヘアメイク：米澤和彦 スタイリング：KAN）



【都丸紗也華さんプロフィール】

とまるさやか 1996年9月26日生まれ 群馬県出身。2014年にグラビアデビュー。特技はピアノ、チャームポイントはFカップのバスト。2024年、デビュー10周年を迎え、それを記念した4 th写真集『10。』（光文社）が発売中。特技はピアノ。最新情報は公式X（@tmr_syk_） 公式インスタグラム（@tmrsyk）で発信