トヨタ新型「RAV4」“ロリンザー”モデル公開！ ７年ぶり全面刷新＆“約334万円”の「大人気SUV」にワイルドモデル？ タフ顔の「IRON GO」が話題に

トヨタ新型「RAV4」ロリンザー仕様!?

2025年11月21日に開幕した広州モーターショーで、トヨタは新型「RAV4」をベースにしたオフロード仕様のカスタムモデルを披露しました。

アウトドア志向を強めたデザインが注目を集め、日本国内ユーザーからも大きな反響を呼んでいます。

RAV4ロリンザー!?（写真撮影：加藤博人）

RAV4は、1994年に誕生した5ナンバーサイズのクロスオーバーSUVです。2025年5月には6代目が登場し、純ガソリンを廃止してHEV（ハイブリッド）とPHEV（プラグインハイブリッド）のみの展開となり、話題を呼びました。

中国でも人気が高く、トヨタは「一汽トヨタ」と「広汽トヨタ」という2つの合弁会社を展開。RAV4は一汽トヨタから、姉妹車「ワイルドランダー」は広汽トヨタから販売されています。

ワイルドランダーも月間約1万台を売り上げ、両車を合わせると中国市場ではテスラ「モデルY」に次ぐ人気SUVとなっています。

2025年11月19日には中国仕様の新型RAV4が発表されました。基本構成は日本仕様と同じですが、外観は日本仕様の「ADVENTURE」グレードに準拠。

一方、広汽トヨタのワイルドランダーは「CORE」グレードをベースとしており、中国では別車種として展開されています。

また中国市場では2リッターガソリン、2リッターHEV、2.5リッターHEVの3種類を用意。純ガソリンモデルを残すことで価格を抑え、幅広い層にアプローチしています。

駆動方式は、2リッターHEVが前輪駆動のみ、2リッターガソリンと2.5リッターHEVには四輪駆動が設定され、価格は約334万〜463万円のレンジです。

そんななか、2025年11月21日開幕の広州モーターショーにて、「RAV4 IRON GO CONCEPT」が公開されました。

これは中国仕様RAV4をベースに、ドイツのカスタムメーカー「ロリンザー」とのコラボで仕上げられた特別モデルです。

外装はサンドカラーを基調に、リアには山をモチーフとしたラッピングを施し、アウトドア志向を強調。

装備面では、スキッドプレート付きブルバーやLEDライト、イエローフォグを備えたフロントバンパー、ライトバー付きルーフラック、収納ケース、格納式タープ、リアラダーなどを搭載。

足回りは減衰調整機能付きショックアブソーバーでリフトアップされ、17インチオフロードホイールとLT235／65R17タイヤでラギッドな雰囲気を演出しています。

リアバンパーやスキッドプレートには「ロリンザー」のエンブレムも刻まれており、今後の市販アクセサリー展開を示唆しています。

RAV4アウトドア志向のカスタムモデルに、「遊び心があっていい」「RAV4らしい冒険感が感じられる」といった好意的な意見が寄せられています。

さらに、「ロリンザーがRAV4を手がけるとは意外だった」「高級車のイメージが強いブランドがSUVに挑戦したのは面白い」といった驚きの声も目立ちました。

加えて、「日本でも発売してほしい」「こういうアウトドア仕様をぜひ取り入れてほしい」といった期待の声も多く、ユーザーの関心の高さがうかがえます。