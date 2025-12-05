AKB48の66枚目シングル曲「Oh my pumpkin!」のMVが公開された。楽曲にはOGメンバーの前田敦子、高橋みなみ、小嶋陽菜、指原莉乃が参加。前田がMV撮影時のオフショットを自身のInstagramで公開している。

20周年記念シングルとして今年8月にリリースされた「Oh my pumpkin!」は、センターを小栗有以が担当。前田は「ゆいがセンターでキラキラしてる」「2番の振り付けとみんながかわいい」と、参加メンバーであり卒業生としての目線から感想を投稿した。

また、前田がダンスシーンにいない理由として、「ドラマのクランクアップ日とMV撮影日丸かぶりだったから参加が叶わなかった」と明かしながら、「次の日たかみなとゆいが一緒に海を散歩してくれたよ」「そんな日の裏側沢山あるから載せるね」と高橋とブランコを漕ぎながらおおはしゃぎする様子や、小栗と浜辺でハートマークを作るツーショットなどをポストしている。

この投稿にファンからは「あつみな、尊い」「たかみなが、『あつこー』って叫びながら漕いでるのツボすぎる」「裏側見れて嬉しい」「笑顔見てるだけで幸せ」「現役メンバーと一緒に映ってるの改めてホントに感動」などのコメントが寄せられた。

AKB48は12月31日に放送される『第76回NHK紅白歌合戦』（NHK総合）への出場が決定。前田、高橋らOGメンバーが現役メンバーとともにヒット曲からなるスペシャルメドレーを披露する。

